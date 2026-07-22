Jeyland Mitchell brilla con gol y asistencia en la Champions League con Sturm Graz

El defensor costarricense fue determinante en la victoria del conjunto austríaco.

Jeyland Mitchell, figura en Sturm Graz | IG: sksturm

El Mundial ya quedó atrás y la actividad del fútbol europeo comienza nuevamente con uno de los grandes objetivos de la temporada: la UEFA Champions League. Mientras los clubes buscan avanzar en las fases de clasificación, Jeyland Mitchell fue protagonista con el Sturm Graz en el primer duelo de su serie ante Hearts de Escocia.

El defensor costarricense tuvo una actuación determinante en la victoria 4-0 del conjunto austríaco, resultado que dejó al equipo con una ventaja importante antes del partido de vuelta. Mitchell fue titular y respondió en ambos sectores del campo, aportando soluciones defensivas y también presencia en ataque.

Mitchell lidera la goleada del Sturm Graz en la Champions League

El zaguero tico participó directamente en dos de los cuatro goles del campeón austríaco. Primero asistió a un compañero para ampliar la diferencia y posteriormente apareció dentro del área rival para marcar su propio tanto en el inicio de la segunda mitad.

El gol llegó al minuto 49, después de un tiro de esquina que generó una pelota dividida dentro del área. Mitchell aprovechó el rebote y definió para aumentar la ventaja del Sturm Graz frente a su público.

Más allá de sus números ofensivos, el costarricense volvió a demostrar su importancia en la estructura defensiva del equipo. Durante los 90 minutos se encargó de cortar avances del Hearts y mantener el control de la zona defensiva.

El rendimiento del defensor incluyó 12 despejes, tres intercepciones, cuatro recuperaciones de balón y seis duelos individuales ganados. Estas estadísticas reflejan una participación constante durante un encuentro en el que Sturm Graz dominó el marcador y las acciones.

La llegada de Mitchell al fútbol europeo continúa sumando capítulos positivos. Después de su adaptación al campeonato austríaco, el futbolista costarricense empieza a ganar protagonismo en partidos internacionales y ante rivales que buscan el mismo objetivo de llegar a la máxima competición de clubes.

Con el triunfo conseguido en casa, el Sturm Graz quedó en una posición favorable para avanzar a la siguiente ronda de la fase clasificatoria de la Champions League. Ahora deberá defender la diferencia en el encuentro de vuelta, programado para el próximo martes en Escocia.

El equipo austríaco buscará cerrar la serie y mantener vivo el objetivo de disputar la fase principal del torneo. Para Mitchell, la oportunidad representa otro escenario para continuar mostrando su crecimiento en el fútbol europeo.

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