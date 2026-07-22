Toluca vs Pumas en vivo el partido de la jornada 2 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Los Diablos buscan su segundo triunfo al hilo tras pegarle a Chivas. Los Pumas esperan quitarse el sabor de la derrota sufrida ante Pachuca
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Toluca parte como favorito para quedarse con la victoria en el Estadio Nemesio Díez debido a su condición de local, el triunfo conseguido en la primera jornada y el antecedente inmediato ante Pumas. El equipo universitario tendrá poco tiempo para corregir los errores mostrados contra Pachuca y buscará mejorar en la recuperación de balón y la organización defensiva.
Los momios previo al encuentro colocan a los Diablos Rojos con ventaja:
Victoria de Toluca: -143
Empate: +310
Victoria de Pumas: +345
El pronóstico inicial apunta a un triunfo de Toluca por marcador de 2-1, aunque las posibles rotaciones y el calendario ajustado podrían modificar el desarrollo del partido.
Antecedentes Toluca vs Pumas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
El duelo más reciente entre ambos equipos terminó con victoria de Toluca por 3-2 sobre Pumas en el Clausura 2026. En aquel encuentro, el conjunto universitario llegó a tener ventaja en dos ocasiones con goles de Robert Morales y Álvaro Angulo, pero los Diablos reaccionaron y completaron la remontada con una anotación de Paulinho.
Los últimos enfrentamientos entre Toluca y Pumas han registrado marcadores cerrados, aunque con dominio escarlata marcado. Los Diablos se han impuesto en dos cotejos, además de registrarse tres empates:
Jornada 9 | UNAM 2-3 Toluca | Clausura 2026
Jornada 5 | Toluca 1-1 UNAM | Apertura 2025
Jornada 4 | UNAM 1-1 Toluca | Clausura 2025
Jornada 11 | Toluca 1-1 UNAM | Apertura 2024
Jornada 12 | Toluca 3-0 UNAM | Clausura 2024
Alineaciones Toluca vs Pumas, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Las alineaciones oficiales serán confirmadas una hora antes del inicio del partido. Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, podría presentar modificaciones debido a la cercanía del Campeón de Campeones ante Cruz Azul y la carga de partidos acumulada. La alineación probable de los Diablos sería: Luis García; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo; Franco Romero y Marcel Ruiz; Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega y Paulinho.
Por su parte, Pumas llega con la intención de ajustar después del debut ante Pachuca. Esteban Solari podría mover algunas piezas tras la actuación del equipo en Ciudad Universitaria. El once probable de los auriazules sería: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo; Santiago Trigos y Pedro Vite; Stanley García, Sebastián Córdova, Juninho y Robert Morales.
¿A qué hora juega Toluca vs Pumas y dónde ver hoy 21 de julio la jornada 2 de la Liga MX 2026?
Toluca y Pumas se enfrentarán este martes 21 de julio de 2026 a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Díez, en uno de los partidos adelantados de la jornada 2 del Apertura 2026. Los Diablos Rojos buscarán mantener el inicio positivo del torneo después de vencer a Chivas como visitantes, mientras que los universitarios intentarán recuperarse tras caer 3-0 ante Pachuca en la primera fecha. o.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas tardes damas y caballeros. Toluca y Pumas se medirán este martes en el Estadio Nemesio Díez dentro de la jornada 2 del Apertura 2026, en un duelo donde ambos equipos llegan con objetivos distintos. Los Diablos Rojos buscarán confirmar el inicio positivo que tuvieron en el torneo tras vencer a las Chivas, mientras que el conjunto universitario intentará sumar sus primeros puntos después de la derrota sufrida ante Pachuca.
El encuentro también representa una prueba para dos proyectos diametralmente opuestos, que buscan consolidarse en el campeonato. Los Diablos Rojos esperan seguir consolidando su proyecto deportivo de la mano de Antonio Mohamed, el cual les ayude a seguir sumando títulos en sus vitrinas, mientras que los Pumas, ahora al mando de Esteban Solari, esperan adaptarse lo más pronto posible al proyecto del argentino para así volver a regresar al gran duelo y pelear por el campeonato.
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