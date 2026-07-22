Toluca vs Pumas en vivo el partido de la jornada 2 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. Toluca y Pumas se medirán este martes en el Estadio Nemesio Díez dentro de la jornada 2 del Apertura 2026, en un duelo donde ambos equipos llegan con objetivos distintos. Los Diablos Rojos buscarán confirmar el inicio positivo que tuvieron en el torneo tras vencer a las Chivas, mientras que el conjunto universitario intentará sumar sus primeros puntos después de la derrota sufrida ante Pachuca.

El encuentro también representa una prueba para dos proyectos diametralmente opuestos, que buscan consolidarse en el campeonato. Los Diablos Rojos esperan seguir consolidando su proyecto deportivo de la mano de Antonio Mohamed, el cual les ayude a seguir sumando títulos en sus vitrinas, mientras que los Pumas, ahora al mando de Esteban Solari, esperan adaptarse lo más pronto posible al proyecto del argentino para así volver a regresar al gran duelo y pelear por el campeonato.

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