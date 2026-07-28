¡Refuerzo azulcrema! América confirma a Óscar Perea como su nuevo jugador

El futbolista colombiano se une al equipo de Guillermo Almada de cara al Apertura 2026 de la Liga MX

Óscar Perea, nuevo refuerzo del América. | @ClubAmerica

América alcanzó un acuerdo para incorporar al delantero colombiano Óscar Perea como su primer fichaje rumbo al torneo Apertura 2026. El atacante de 20 años llega procedente del AVS de Portugal, club en el que jugó la última temporada a préstamo.

El futbolista pertenece al Estrasburgo de Francia, por lo que la operación se concretó mediante una cesión por un año con opción de compra. La directiva azulcrema tendrá la posibilidad de adquirir su carta al finalizar el préstamo, de acuerdo con su rendimiento y adaptación al futbol mexicano.

El colombiano puede desempeñarse como centrodelantero y también partir desde el extremo derecho. Su principal posición es como atacante dentro del área, una característica que América busca añadir a su plantilla para aumentar las alternativas en el frente ofensivo.

De Colombia, con sed por ganarlo todo. Es momento de volar juntos, Óscar. 🦅🔝#PereaEsÁguila pic.twitter.com/8CRNPf8p16 — Club América (@ClubAmerica) July 28, 2026

Trayectoria de Óscar Perea

Perea comenzó a ganar presencia durante su etapa con Atlético Nacional de Colombia, equipo en el que trabajó bajo las órdenes del entrenador uruguayo Pablo Repetto. Sus actuaciones en el fútbol colombiano le permitieron dar el salto al continente europeo.

El Estrasburgo incorporó al delantero, aunque sus oportunidades con el primer equipo fueron limitadas. Parte de su proceso se desarrolló con la categoría juvenil, donde consiguió anotaciones antes de ser enviado a préstamo al AVS de la liga portuguesa.

Dicho equipo fue el mismo en el que militó Guillermo Ochoa durante su paso por la Liga de Portugal. En esa escuadra, Óscar Perea sumó experiencia dentro del fútbol europeo. Tras concluir esa etapa, el atacante continuará su carrera en la Liga MX con el conjunto de Coapa.

Con la llegada de Óscar Perea, América ocupará una de sus plazas de extranjero (jugador No Formado en México), además de representar el primer movimiento confirmado por la directiva para reforzar al equipo durante el Apertura 2026.

El atacante se incorporará a un plantel que registra una victoria y un empate en el inicio del torneo. América espera completar su registro y ponerlo a disposición del cuerpo técnico lo antes posible para que pueda comenzar su proceso de adaptación.

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