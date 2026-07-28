Guido Pizarro renuncia a Tigres: “Cuando se pierde la certeza, lo mejor es dar un paso al costado”

El argentino cerró una etapa de 13 años en la institución, mientras Tigres confirmó al técnico que dirigirá los próximos partidos

Guido Pizarro dejó oficialmente la dirección técnica de Tigres. El club informó que el argentino tomó la decisión de separarse del cargo por motivos personales, con lo que puso fin a una etapa de 13 años dentro de la institución entre su trayectoria como jugador y entrenador.

La salida fue confirmada primero por el propio Pizarro mediante un comunicado, en el que explicó que determinó dar un paso al costado después de un proceso de conversaciones y reflexión. El ahora extécnico señaló que su decisión no estuvo relacionada con los resultados obtenidos en el inicio del Apertura 2026 en donde registran una derrota 3-1 ante Tijuana y un empate 2-2 frente a San Luis.

Guido Pizarro explica los motivos de su salida

“Siempre he creído que un entrenador debe liderar desde la convicción plena”, expresó Pizarro. En su mensaje, añadió que un proyecto necesita caminar en una sola dirección y que, al perder esa certeza, consideró responsable dejar el puesto.

El argentino también precisó que su renuncia no fue producto de una reacción inmediata tras la derrota ante Xolos de Tijuana y el empate frente al Atlético de San Luis. “No es una decisión motivada por los resultados, sino la consecuencia de un proceso de conversaciones y reflexión sostenido en el tiempo”, indicó.

Pizarro se marcha después de dirigir 70 partidos oficiales entre Liga MX, Liguilla, Concacaf Champions Cup y Leagues Cup. Durante su gestión llevó al equipo a las semifinales del Clausura 2025, al subcampeonato del Apertura 2025 y a la final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Su rendimiento como local incluyó 23 victorias, nueve empates y tres derrotas en 35 encuentros disputados entre la Liga MX y la Concacaf Champions Cup. Su salida se produjo durante un periodo de cambios en la plantilla y en la estructura directiva de Tigres, marcado por la llegada de Carlos Emilio González a la presidencia del club y las salidas de referentes como André-Pierre Gignac y Ángel Correa. A este panorama se suma la incertidumbre sobre el futuro de Juan Brunetta, quien ha sido relacionado con Cruz Azul.

Hernán Elizondo dirigirá a Tigres de manera interina

Por su parte, Tigres confirmó la salida a través de un comunicado dirigido a la afición. La institución explicó que Pizarro abandonó el cargo por motivos personales y agradeció el tiempo que permaneció dentro del club.

La directiva también anunció que Hernán Elizondo, técnico de la categoría sub 21, asumirá el mando del primer equipo de forma interina. El entrenador estará acompañado por Carlos Turrubiates, responsable de la sub 19, quien trabajará como auxiliar durante esta etapa.

Elizondo y Turrubiates estarán al frente del plantel para los próximos compromisos de Liga MX y Leagues Cup. Tigres deberá preparar su siguiente encuentro del Apertura 2026 ante Querétaro, mientras la directiva analiza las opciones para contratar a un nuevo entrenador.

En su despedida, Pizarro agradeció a los trabajadores, jugadores, cuerpos técnicos, directivos y aficionados que lo acompañaron durante su paso por Tigres. También señaló que Monterrey continuará siendo parte de su hogar, debido al vínculo que construyó con la ciudad y con la institución.

“Me voy tranquilo y en paz, sabiendo que di todo lo que tenía en cada etapa”, escribió el argentino. Tigres, mientras tanto, informó que más adelante dará a conocer al cuerpo técnico que asumirá de manera definitiva la responsabilidad del equipo.

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