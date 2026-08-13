Olmecas de Tabasco vs Bravos de León en vivo: transmisión Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026; Juego 4, Zona Sur

La novena de León buscará ampliar su ventaja en casa para seguir soñando con los playoffs

Los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol 2026 continúan en La Fortaleza con el Juego 4 de la serie entre Olmecas de Tabasco y Bravos de León, un duelo al que los locales llegan con ventaja de 2-1 y la posibilidad de colocarse a un triunfo de avanzar a la siguiente ronda.

Bravos tomó la delantera en la serie después de imponerse 10-7 en un encuentro que se definió en entradas extra, en el primero de tres juegos que se celebrarán en el Domingo Santana. Esteban Quiroz conectó un jonrón de tres carreras en la décima entrada para dejar tendidos a los Olmecas y darle a León un triunfo que cambió el panorama de la eliminatoria.

Ahora, Tabasco buscará responder y evitar que los Bravos amplíen su ventaja, mientras que León intentará aprovechar nuevamente la localía para acercarse al objetivo de avanzar en la postemporada. Cada turno al bat, cada pitcheo y cada jugada defensiva tendrán peso en un Juego 4 que puede marcar el rumbo definitivo de la serie. Sigue en vivo por Claro Sports toda la acción desde La Fortaleza y disfruta de la cobertura de los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Olmecas de Tabasco vs Bravos de León hoy 12 de agosto?

El juego 4 de la serie de la Zona Sur entre los Olmecas de Tabasco y los Bravos de León dará inicio a las 19:30 horas, tiempo de la Ciudad de México.

¿Dónde ver en vivo el Olmecas de Tabasco vs Bravos de León de la Liga Mexicana de Béisbol?

La serie entre Olmecas de Tabasco y los Bravos de León del 12 de agosto se podrá seguir en la multiplataforma de Claro Sports donde podrás tener todos los detalles en directo.

¿Cómo va la Serie de la Zona Sur en los Playoffs de la LMB 2026?

Los Bravos de León llevan la ventaja en la serie de la primera ronda de los playoffs tras llevarse la victoria 10-7 en extra innings ante los Olmecas el martes 11 de agosto, dejando la rivalidad 2-1.

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