Motagua vs Cartaginés, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 3, goles y resultado en directo

Los locales buscan un triunfo que los haga avanzar de ronda.

Motagua vs Cartaginés, en vivo y en directo | Claro Sports

Motagua y Cartaginés se enfrentan por la fecha 3 de la Copa Centroamericana 2026 en un partido importante para la pelea por los primeros lugares del Grupo D. El Ciclón Azul llega con puntaje perfecto después de ganar sus dos primeras presentaciones y buscará aprovechar nuevamente la localía, mientras que los Brumosos intentarán conseguir su primera victoria tras empatar con Municipal en su estreno. Aquí puedes seguir Motagua vs Cartaginés en vivo, con el resultado actualizado y los goles, además de la transmisión en directo (para Estados Unidos) de un duelo que puede comenzar a definir el futuro de ambos en el torneo.

Transmisión Motagua vs Cartaginés (exclusivo Estados Unidos)

¿A qué hora juega Motagua vs Cartaginés y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 12 de agosto?

El encuentro entre Motagua y Cartaginés se disputará el miércoles 12 de agosto a las 19:00 hora local en el estadio Nacional Chelato Ucles. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Honduras y Costa Rica. Además, en Estados Unidos se podrá ver en vivo a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del Motagua vs Cartaginés, al momento: así salen al partido de hoy

Ni Motagua ni Cartaginés cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 de la Copa Centroamericana 2026.

Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo; Denis Meléndez, Óscar Discua, José Reyes; Jorge Serrano, Rodrigo De Olivera y Jesús Batiz. DT: Javier López.

Cartaginés: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Luis Olivas, Diego Mesén, José Quirós; Juan Carlos Gaete, Luis Flores, Andrey Mora, Manuel Morán; Alonso Hernández y José González. DT: Amarini Villatoro.

Últimos resultados y antecedentes del Motagua vs Cartaginés

Será la cuarta ocasión en la que se enfrenten Motagua y Cartaginés a lo largo de su historia de manera oficial.

28 de octubre de 2025 | Motagua 1-3 Cartaginés | Repechaje Copa Centroamericana 2025

| Repechaje Copa Centroamericana 2025 21 de octubre de 2025 | Cartaginés 1-0 Motagua | Repechaje Copa Centroamericana 2025

| Repechaje Copa Centroamericana 2025 14 de agosto de 2025 | Motagua 0-0 Cartaginés | Copa Centroamericana 2025

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Motagua vs Cartaginés

Ni Motagua ni Cartaginés han logrado conquistar la Copa Centroamericana de Concacaf desde que comenzó a disputarse con su formato actual en 2023. El conjunto hondureño ha tenido mayor continuidad en el certamen y alcanzó los cuartos de final en las tres ediciones anteriores, mientras que los Brumosos también buscan estrenarse como campeones regionales. El máximo ganador de la competencia es Alajuelense, que levantó el trofeo en 2023, 2024 y 2025, por lo que mantiene el dominio absoluto en el historial antes de la edición 2026.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 clubes distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos, donde cada participante disputa cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuartos de final, instancia desde la cual las eliminatorias se juegan a ida y vuelta hasta definir al campeón. Los ocho clasificados son ordenados según su rendimiento en la fase de grupos y los cruces de cuartos quedan establecidos como 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Además, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtienen un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que el campeón de la Copa Centroamericana avanza directamente a los octavos de final de ese certamen.

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