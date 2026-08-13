Casemiro destaca el compromiso de Messi tras su regreso con el Inter Miami: “Nunca había visto algo así”

Pese al resultado, Casemiro y Yannick Bright destacaron el compromiso de Lionel Messi al regresar al equipo tras el fallecimiento de su padre

Inter Miami quedó fuera de la Leagues Cup después de la derrota ante el León. Tras el partido, Casemiro y Yannick Bright analizaron la eliminación y también se refirieron a Lionel Messi, quien regresó con el equipo tras el fallecimiento de su padre hace unos días.

Casemiro reconoció que el resultado dejó al grupo afectado, aunque señaló que el equipo debe cambiar de página y concentrarse en lo que viene. “Es difícil, sobre todo cuando se pierde. Sabemos que tenemos que mejorar, seguir creciendo. Era una competición que teníamos ilusión de ganar, sabíamos que era difícil, pero queríamos hacerlo”, explicó.

El mediocampista añadió que la eliminación obliga a mirar hacia adelante. “Estamos tocados, pero sabemos que tenemos que sacar esto adelante y pensar ya en el siguiente partido”, señaló después del encuentro.

Más allá del resultado, Casemiro dedicó parte de sus declaraciones a Messi y al compromiso que mostró al estar presente con el plantel. “Por supuesto que es un ejemplo. Está pasando una etapa muy mala, pero tiene un compromiso no solo con los jugadores, sino también con el club”, afirmó.

El brasileño insistió en agradecer la presencia del argentino. “Nunca había visto algo así en mi vida. Lo único que tenemos que hacer es darle las gracias por estar aquí, por ayudarnos a nosotros y por ayudar al club”, comentó.

Casemiro también pidió respeto por el momento que atraviesa Messi y destacó el acompañamiento del grupo. “Tenemos que seguir ayudándolo. También le deseo mucho ánimo a su familia. Él tiene que sacar esto adelante con su tiempo, pero solo puedo decir muchas gracias de corazón por estar con nosotros”, agregó.

Yannick Bright coincidió con esa postura y aseguró que la presencia de Messi sorprendió al vestidor. “Fue algo increíble. No me lo esperaba y demuestra cuánto le importa el equipo”, explicó el mediocampista.

Bright reveló que ver a Messi con el grupo modificó incluso su propia manera de afrontar el partido. “Cuando vi que estaba aquí, lo único que pensé fue en dar el 150 por ciento por él. Es una situación difícil y tratamos de estar cerca y apoyarlo todo lo que podemos”, señaló.

Al ser cuestionado sobre si había hablado directamente con el argentino, Bright explicó que prefirió no invadir su espacio. “Cada persona reacciona a su manera. Yo intento mantener cierta distancia porque no sé cómo puede reaccionar o si quiere hablar conmigo”, comentó.

El jugador dejó abierta la posibilidad de acercarse más adelante. “Cuando las cosas se calmen un poco, quizá le diga algo, pero ahora mismo no creo que sea el momento”, concluyó.

Inter Miami tendrá que dejar atrás la eliminación de la Leagues Cup y reenfocar su calendario, mientras el plantel mantiene el respaldo hacia Messi y busca recuperar terreno en sus siguientes compromisos.

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