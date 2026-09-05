Hormiga González en vivo: transmisión del Volos NFC vs Olympiacos en la Superiga de Grecia; goles y resultado de la jornada 3
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Horario y dónde ver Volos NFC vs Olympiacos hoy 5 de septiembre en la jornada 3 de la Liga de Grecia
El Panthessaliko Stadium será escenario de un nuevo capítulo de la Superliga de Grecia, con el Volos NFC ante el Olympiacos en un partido que pondrá frente a frente a dos equipos con objetivos distintos. El conjunto local buscará hacerse fuerte ante su afición, mientras el cuadro de El Pireo intentará imponer su jerarquía y mantener la superioridad que ha mostrado en sus últimos enfrentamientos. Una de las miradas estará sobre el mexicano Armando ‘Hormiga’ González, quien ya sabe lo que significa marcar con la camiseta rojiblanca. El encuentro arrancará este sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México y Centroamérica.
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Últimos resultados del Volos NFC vs Olympiacos en la Liga de Grecia
La tendencia reciente favorece de forma contundente al Olympiacos, que domina los últimos cinco enfrentamientos ante el Volos NFC con cinco victorias, 13 goles a favor y ninguno en contra. El conjunto de El Pireo ha mostrado una superioridad clara tanto en la Superliga como en la Copa de Grecia, con resultados que incluyen un 5-0 y un 3-0, además de tres triunfos por 2-0 o 1-0. La estadística refleja un dominio absoluto: Volos no solo ha perdido todos sus partidos recientes ante Olympiacos, sino que tampoco ha conseguido marcar, una situación que coloca al conjunto rojiblanco como amplio favorito si ambas tendencias mantienen su curso.
- Olympiacos 1-0 Volos NFC | Superliga (Temporada regular) | 24 de enero de 2026
- Olympiacos 5-0 Volos NFC | Copa de Grecia | 29 de octubre de 2025
- Volos NFC 0-2 Olympiacos | Superliga (Temporada regular) | 30 de agosto de 2025
- Olympiacos 3-0 Volos NFC | Superliga (Temporada regular) | 7 de diciembre de 2024
- Volos NFC 0-2 Olympiacos | Superliga (Temporada regular) | 17 de agosto de 2024