Jugando Claro, en vivo | Viernes 13 de noviembre

Sigue el mejor análisis y debute de la Selección Mexicana en Claro Sports

La Selección Mexicana inicia una nueva etapa bajo el mando de Rafael Márquez y tendrá ante Jamaica su primera prueba oficial en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. El Tricolor buscará conseguir un resultado favorable en Kingston para llegar con ventaja al partido de vuelta, que se disputará el 17 de noviembre en Monterrey.

En Jugando Claro analizamos los retos del equipo mexicano, desde la consolidación de nuevos referentes como César Montes, Johan Vásquez, Luis Romo y Santiago Gimenez, hasta las alternativas que tiene Márquez para construir su mediocampo. Gilberto Mora apunta a tener protagonismo junto a Erik Lira y Luis Romo, aunque Obed Vargas también aparece como una opción para el encuentro.

Además, la ausencia de Henry Martín en la convocatoria abre el debate sobre las decisiones de Rafael Márquez en el ataque. El delantero del América suma 10 goles en el Apertura 2026, pero el seleccionador apuesta por otras alternativas, como Santiago Giménez y Armando González. ¿Debe el Tricolor contar con la experiencia del atacante azulcrema o es momento de darle mayor espacio a las nuevas generaciones?