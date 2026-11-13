Claro Sports por W Radio, en vivo | Viernes 13 de noviembre

Desde Kingston nuestros enviados tienen la última hora de la Selección Mexicana que se medirá este sábado a Jamaica

Seguimos con la cobertura especial de la Selección Mexicana que se prepara para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, en el que será el primer partido oficial de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor. Desde Kingston, el equipo nacional afina los últimos detalles para el compromiso de este sábado 14 de noviembre, con el objetivo de conseguir un resultado favorable antes de disputar la vuelta en Monterrey.

En el fútbol internacional, Mauricio Pochettino se convirtió oficialmente en el nuevo entrenador del Manchester United, después de la salida de Michael Carrick. El argentino dejará la dirección técnica de Estados Unidos para asumir el cargo en Old Trafford el próximo 18 de noviembre, una decisión que abre el debate sobre quién dirigirá al combinado estadounidense rumbo al Mundial de 2030.

Por otra parte, la UEFA Nations League 2026-27 continúa con la quinta jornada de la fase de grupos, con enfrentamientos como Países Bajos ante Grecia y Serbia frente a Alemania. Las selecciones europeas buscan sumar puntos en una etapa determinante de la competencia.

Mientras tanto, Argentina comienza una nueva etapa tras el retiro de Lionel Messi, con un encuentro amistoso ante Uruguay en La Bombonera. Lionel Scaloni afronta el desafío de mantener el protagonismo de la Albiceleste con futbolistas como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

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