Borregos CEM vs Borregos Monterrey en vivo los Playoffs de la ONEFA 2026: transmisión de los cuartos de final, hoy 13 de noviembre

¡Definición en la Sultana del Norte! Vive el Borregos CEM vs Borregos Monterrey en los playoffs de la ONEFA por Claro Sports

Sigue la transmisión en vivo del choque de cuartos de final de la Liga Mayor ONEFA 2026 entre Borregos CEM y el conjunto de Borregos Monterrey. La postemporada de los 14 Grandes arranca con un duelo directo entre instituciones del Tecnológico de Monterrey, disputado en el Estadio Banorte de la Sultana del Norte, donde el equipo regiomontano saldrá a valer su localía ante su afición.

La escuadra mexiquense viaja con la misión de dar la sorpresa en territorio ajeno y romper la quiniela, mientras que los locales buscan imponer el ritmo de su potente ataque para sellar el boleto a la siguiente ronda. Sigue las acciones del fútbol americano universitario a través de la multiplataforma de Claro Sports.