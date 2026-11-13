Conferencia de Rafa Márquez en vivo: transmisión desde Kingston, previo al Jamaica vs México

Sigue la conferencia de Rafa Márquez previo al partido de ida de los cuartos de final ante Jamaica de la Nations League

La Selección Mexicana se encuentra en la recta final de su preparación para enfrentar a Jamaica este sábado 14 de noviembre, en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Antes del encuentro en Kingston, Rafael Márquez comparecerá ante los medios de comunicación para hablar sobre las condiciones en las que llega el equipo, las opciones para definir su alineación y los desafíos que representa enfrentar al conjunto caribeño.

El compromiso marcará el debut oficial de Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, después de dirigir cuatro encuentros amistosos sin conseguir una victoria. El técnico buscará cambiar esa racha en su primera participación dentro de una competencia oficial, con el objetivo de obtener un resultado que permita a México encarar el partido de vuelta con ventaja. La conferencia también será una oportunidad para conocer sus decisiones sobre los jugadores que podrían tener participación en el encuentro.

La comparecencia del entrenador mexicano está programada para este viernes 13 de noviembre, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Sigue la conferencia de prensa de Rafael Márquez en vivo a través de Claro Sports, donde podrás conocer sus declaraciones, el panorama de la Selección Mexicana y los detalles previos al enfrentamiento contra Jamaica.

¿A qué hora empieza la conferencia del DT de México, Rafael Márquez, hoy 13 de noviembre?

La conferencia de prensa de Rafael Márquez se llevará a cabo este viernes 13 de noviembre a las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. El entrenador hablará ante los medios previo al partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League contra Jamaica.

¿Dónde ver en vivo la transmisión de la conferencia previa al partido de la Concacaf Nations League 2026?

La conferencia de prensa de Rafael Márquez se podrá seguir en vivo a través de Claro Sports, con las declaraciones del entrenador de la Selección Mexicana antes de su debut oficial frente a Jamaica, programado para el sábado 14 de noviembre en Kingston.