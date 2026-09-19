Jugando Claro, en vivo | Viernes 18 de septiembre

El mejor análisis del fútbol mexicano e internacional en la multiplataforma de Claro Sports

La jornada futbolística llega a Jugando Claro con toda la actualidad del fútbol nacional e internacional. La información, los resultados y las historias que marcaron el día serán parte de una emisión en la que también habrá espacio para analizar los temas que generan conversación dentro y fuera de la cancha.

La Liga MX, la Selección Mexicana y el fútbol internacional estarán entre los principales temas de la noche, junto con la actividad de los mexicanos en Europa, la Champions League, el mercado de fichajes, los clásicos y las polémicas arbitrales que han marcado la agenda.

Jugando Claro también pondrá sobre la mesa los acontecimientos más recientes y las decisiones que involucran a los protagonistas del futbol, con diferentes puntos de vista para entender el contexto de cada historia y lo que puede venir para los equipos y jugadores.

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