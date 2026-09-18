Borregos CCM vs Borregos CEM en vivo: transmisión de la semana 3 de la ONEFA 2026, hoy 18 de septiembre

El Tec CEM disputa su primer partido en el Corral de Plástico esta temporada. Sigue las acciones en directo por Claro Sports

El Corral de Plástico recibe su partido de la Liga Mayor ONEFA 2026 este viernes 18 de septiembre, cuando Borregos CEM reciba a sus hermanos del CCM, y el partido lo puedes seguir por la multiplataforma de Claro Sports a partir de las 19:00 horas.

Semana 3 del fútbol americano colegial en México y tras dos partidos de visitante ante los equipos de la Anáhuac, el Tec CEM vuelve a casa para su primer partido de local. Llegan con marca de 1-1, comenzando con victoria en Cancún, pero cayeron en Naucalpan el fin de semana anterior.

El Tec Ciudad tuvo el inicio más complicado de la Liga Mayor, ya que les tocó enfrentarse a los dos finalistas de los últimos cuatro años, Auténticos Tigres y Borregos Monterrey. No han ganado, por lo que conseguir la victoria en Atizapán de Zaragoza les permitiría retomar el rumbo para pelear por los puestos de Playoffs.

Sigue el partido por Claro Sports este viernes 18 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

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