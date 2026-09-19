Después de más de nueve años, el ‘Hobbit’ Bermúdez vuelve a jugar en la Liga MX

Christian Bermúdez ingresó al minuto 77 ante Puebla y volvió a disputar un partido de Primera División después de más de nueve años

Hobbit Bermudez regresa a la Liga MX | Imago 7

La espera terminó para Christian ‘Hobbit’ Bermúdez. El mediocampista volvió a disputar un partido de Liga MX después de más de nueve años, al ingresar en el segundo tiempo del encuentro entre Puebla y Atlante, correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2026.

A sus 39 años, Bermúdez regresó a la Primera División con la camiseta del Atlante, club con el que comenzó su carrera profesional y al que volvió para intentar escribir un nuevo capítulo en el máximo circuito del fútbol mexicano.

El reloj marcaba el minuto 77 cuando Miguel Herrera decidió enviar al campo al número 18 en busca de una acción que pudiera darle la ventaja a los Potros de Hierro. El marcador se encontraba 1-1 y el ingreso del mediocampista representó uno de los momentos centrales del encuentro.

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Bermúdez tuvo la oportunidad de convertirse en protagonista sobre el cierre. En una de las últimas acciones de peligro, un remate terminó impactando en el cuerpo del arquero Ricardo Gutiérrez antes de salir por un costado de la portería.

El resultado final fue un empate que mantuvo al Atlante en la parte baja del Apertura 2026, después de que Puebla consiguiera responder al tanto inicial de los Potros.

¡Ingresa un grande! 🐴⚽



El 'Hobbit' Bermúdez realizó su debut en el Apertura 2026 entrando de cambio para el Atlante. #ViernesBotanero pic.twitter.com/l3gv3mrEuC — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 19, 2026

Del debut con Atlante al regreso a Primera División

La historia de Bermúdez en la Liga MX comenzó precisamente con el Atlante. Después defendió las camisetas de América, Querétaro, Puebla y Jaguares de Chiapas, equipo con el que disputó su último encuentro en Primera División.

Su última aparición en el máximo circuito había ocurrido el 6 de mayo de 2017, cuando Jaguares enfrentó su último tramo en la categoría. Desde entonces, el futbolista continuó su carrera fuera de la Liga MX y mantuvo su vínculo con Atlante.

Nueve años después, el mediocampista volvió a pisar una cancha de Primera División y lo hizo con el equipo en el que inició su trayectoria.

El regreso de Bermúdez se produjo en un partido que terminó 1-1, pero el resultado quedó acompañado por el retorno de un jugador que volvió a aparecer en la Liga MX después de una larga ausencia.

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