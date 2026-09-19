Pumas CU apalea a Borregos Puebla y mantiene el paso perfecto en la ONEFA 2026

Seis touchdowns impulsaron a los universitarios ante Puebla para conservar el invicto después de tres semanas en la Liga Mayor ONEFA

Pumas CU continúa con paso invicto en la temporada 2026 de la Liga Mayor de la ONEFA. El conjunto de la UNAM derrotó 39-25 a Borregos Puebla en el Estadio Olímpico Universitario y colocó su récord en 3-0 después de las primeras tres semanas. La victoria permitió a los auriazules mantenerse como uno de los equipos invictos de la Conferencia de los 14 Grandes antes de afrontar uno de sus compromisos más exigentes del calendario.

La ofensiva universitaria encontró distintas vías para llegar a las diagonales. Julio César Hernández abrió la lista de anotadores para Pumas, mientras Manlio Fabio Hernández consiguió otro touchdown, acompañado por el punto extra de Emiliano Zamora. La producción permitió a los locales responder ante un conjunto poblano que había mostrado capacidad ofensiva desde las primeras jornadas del campeonato.

Kin Villafuerte también aportó seis puntos y Emiliano Zamora volvió a convertir el punto extra, mientras Alan Andrés Mariano (#80) se sumó al marcador con otra visita a la zona de anotación. Con distintos protagonistas a lo largo del encuentro, Pumas consiguió repartir la responsabilidad ofensiva y mantuvo el control del marcador frente a Borregos Puebla.

La cuenta de touchdowns continuó con Hussein Santillán y Jahdiel Ponce. Este último consiguió una de las anotaciones que completaron la producción de seis touchdowns de los universitarios y posteriormente Zamora agregó otro punto extra. Las seis anotaciones y tres puntos adicionales permitieron construir los 39 puntos con los que Pumas aseguró su tercera victoria de la campaña.

El resultado prolonga el buen inicio de los auriazules, que ya habían comenzado la temporada con dos triunfos y llegaron a la Semana 3 con marca de 2-0. En su presentación anterior vencieron 35-27 a Burros Blancos del IPN en el Clásico Estudiantil, celebrado también en Ciudad Universitaria, por lo que la victoria frente a Puebla representa su segundo triunfo consecutivo como local y los mantiene sin derrotas en 2026.

Borregos Puebla, en cambio, volvió a encontrarse con un partido de alta producción ofensiva. El representativo del Tec había caído 44-38 frente a Borregos Monterrey durante la Semana 2, antes de viajar a la Ciudad de México para enfrentar a los universitarios. Aunque consiguió 25 puntos en el Olímpico Universitario, no pudo frenar una ofensiva de Pumas que encontró anotaciones con seis jugadores diferentes.

El calendario elevará ahora la exigencia para Pumas CU. Los universitarios visitarán a Borregos Monterrey el viernes 25 de septiembre dentro de la Semana 4, un encuentro que medirá a dos programas que comenzaron invictos la temporada. Monterrey descansó durante la tercera fecha después de abrir el año con marca de 2-0, por lo que Pumas llegará con su récord de 3-0 a uno de los partidos más atractivos de la próxima jornada de la ONEFA 2026.

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