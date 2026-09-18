Sporting CP vs Arouca en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 7

La Primeira Liga se vive por Claro Sports este sábado 19 de septiembre, con la visita del Arouca al José Avelarde para medirse al equipo lisboeta

La Liga de Portugal se vive por la multiplataforma de Claro Sports. Este sábado 19 de septiembre, en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México, puedes seguir el partido entre el Sporting Club contra el Arouca.

Partido de la jornada 7 del fútbol lusitano entre el tercer lugar de la tabla, el Sporting, y el quinto, el Arouca, que ha sorprendido en el inicio de temporada con 10 puntos.

El Sporting del colombiano Luis Suárez necesitan sumar para no perder el paso al líder Porto, que ya les saca cuatro puntos de diferencia en este inicio de temporada.

Horario y dónde ver Sporting CP vs Arouca hoy 19 de septiembre en la jornada 7 de la Liga de Portugal

El balón comenzará a rodar en el José Avelarde este sábado 19 de septiembre en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México, y puedes seguir la transmisión en vivo por la multiplataforma de Claro Sports.

Últimos resultados del Sporting CP vs Arouca en la Liga de Portugal

Según la base de datos de Transfermarkt, hay 21 antecedentes entre Sporting y Arouca. El equipo lisboeta domina el historia con 18 victorias, dos empates y solo una derrota, que llegó en la jornada 11 de la Primeira Liga 22/23, por la mínima, en el Estadio Municipal. Estos fueron los últimos cinco resultados:

Jornada 19 25/26: Arouca 1-2 Sporting CP

Jornada 2 25/26: Sporting CP 6-0 Arouca

6-0 Arouca Jornada 22 24/25: Sporting CP 2-2 Arouca

Jornada 5 24/25: Arouca 0-3 Sporting CP

Jornada 25 23/24: Arouca 0-3 Sporting CP

Te puede interesar: