José Rodríguez debuta con Toronto y los Blue Jays reúnen a tres mexicanos en su roster

El lanzador oaxaqueño ingresó en la sexta entrada con las bases llenas y terminó su primera aparición en MLB con 1.2 innings sin permitir carrera y dos ponches

José Rodríguez debuta con los Blue Jays | IMAGN IMAGES via Reuters

El béisbol mexicano sumó un nuevo nombre a las Grandes Ligas. José ‘Tibu’ Rodríguez hizo su debut con los Toronto Blue Jays y respondió en una situación que lo llevó al montículo con corredores en las bases y un out.

El lanzador derecho, originario de Oaxaca, ingresó durante la sexta entrada con la casa llena y consiguió salir del problema sin permitir carreras. Rodríguez trabajó 1.2 entradas sin daño y ponchó a dos bateadores, con lo que inició su recorrido en MLB.

Su debut también lo convirtió en el sexto pelotero nacido en México que llega a las Grandes Ligas durante 2026, después de Brandon Valenzuela, Samy Natera, Luis Gastélum, Gerardo Carrillo y Jared Serna. Además, Rodríguez se convirtió en el tercer jugador nacido en Oaxaca que participa en las Grandes Ligas, después de Vinicio Castilla y Gerónimo Gil.

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Toronto reúne a tres mexicanos en su roster

La llegada de Rodríguez al equipo de Toronto también permitió que los Blue Jays contaran con tres peloteros nacidos en México dentro de su roster activo: Alejandro Kirk, Brandon Valenzuela y el propio Rodríguez.

A ellos se suma Luis Urías, quien permanece en las Ligas Menores mientras continúa con su proceso de rehabilitación.

La presencia de Kirk y Rodríguez también permitió recuperar una combinación que no se había visto en las Grandes Ligas desde 2021. El antecedente más reciente ocurrió el 2 de agosto de ese año, cuando Kirk fue el receptor de los lanzamientos del coahuilense Joakim Soria, quien también pertenecía a Toronto.

La primera batería integrada por dos peloteros mexicanos en MLB se registró en 1986, cuando Fernando Valenzuela lanzó para Los Angeles Dodgers y Alex Treviño ocupó la receptoría.

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Rodríguez llega a Toronto desde Triple-A

El llamado de Rodríguez se produjo como parte de un movimiento en el roster de Toronto. El equipo seleccionó el contrato del pitcher derecho de 25 años, quien se encontraba con la filial Triple-A Buffalo.

El lanzador fue adquirido por los Blue Jays a principios de septiembre mediante un intercambio entre organizaciones de Ligas Menores con los Los Angeles Dodgers.

Durante la temporada, Rodríguez había trabajado principalmente en Triple-A y registraba una tasa de ponches del 31.1 por ciento en 38 entradas, sumando su paso por las organizaciones de Toronto y Los Ángeles.

Su repertorio incluye dos tipos de recta, cambio de velocidad y slider, herramientas con las que ahora buscará continuar su camino dentro del bullpen de los Blue Jays. Con su debut, José Rodríguez se convirtió en el tercer oaxaqueño en disputar un partido de Grandes Ligas y en el sexto jugador nacido en México que alcanza MLB durante la temporada 2026.

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