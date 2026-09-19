Borregos CCM remonta sobre la hora para lograr su primera victoria ante Borregos CEM

Jorge Emilio González lidera dos series de touchdown en el cuarto periodo para que el Tec Ciudad gane por primera vez en el Corral de Plástico

Borregos CCM vence a Borregos CEM en la semana 3 de la ONEFA 2026 | Claro Sports

Los Borregos del Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México nunca habían ganado en el Corral de Plástico hasta la noche del 18 de septiembre del 2026. De la mano de Jorge Emilio González, quien consiguió tres touchdowns en la velada, el Tec CCM venció 27-24 al Tec CEM en la Semana 3 de la Liga Mayor ONEFA 2026.

Es la primera victoria para el CCM en la temporada 2026, en la que tuvieron la mala fortuna de medirse a los finalistas de las últimas cuatro temporadas, Auténticos Tigres y Borregos Monterrey, en sus primeros dos partidos. Necesitaban ganar para tener margen de maniobra en la campaña de la Liga Mayor y eso consiguieron en Atizapán de Zaragoza.

Fue un partido que las defensivas dominaron por tres periodos. El partido entró 13-10 al cuarto periodo, cuando llegaron cuatro touchdowns y un cierre de alarido, resolvieron con un pase de anotación de Jorge Emilio González para Bruno Zuradelli con menos de dos minutos por jugar.

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El Tec CEM, en el estreno del coach Héctor Palacios como local tras dividir victorias de visitante ante los equipos de la Anáhuac, abrió el marcador en su segundo drive ofensivo. Diego García llevó al equipo a la zona roja, pero se conformaron con un gol de campo de Yael Michel García. Respondió de inmediato los visitantes, con una serie de 11 jugadas en la que Jorge Emilio González conectó con Liam López para el 6-3, porque los capitalinos fallaron el punto extra.

Alejandro Hernández le devolvió la ventaja 10-6 a los locales con acarreo de anotación, pero CCM terminó la mitad arriba 13-10, luego del acarreo de anotación de Mario Ruiz en la serie de los últimos dos minutos.

No hubo puntos en el tercer periodo, con una gran actuación de la defensiva del CEM, que contuvo a Jorge Emilio González en la bolsa de protección, limitando sus jugadas terrestres, y desviaron par de veces el balón. Le llegaron a interceptar al inicio del cuarto periodo y dos jugadas después, Juan Miguel Fontes, quien ingresó de QB en el segundo cuarto, conectó con Armando Rodríguez para el 17-13.

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El Tec Ciudad respondió con una larga serie de 15 jugadas, incluyendo una conversión en cuarto down, para recuperar la ventaja en acarreo de anotación de González. El gusto le duró nada a CCM, porque Damián Chirinos devolvió el kickoff 97 yardas para poner el partido 24-20. El problema fue que anotaron muy rápido y la defensiva se desfondó al pasar casi todo el cuarto periodo en el emparrillado.

Jorge Emilio González tuvo poco más de 5 minutos para llevar al CCM a la tierra prometida y consiguieron el touchdown de la victoria en pase con Zuradelli para sumar su primera victoria en 2026, la segunda en la historia del programa ante el CEM (tenían marca de 1-17 y solo habían ganado en 2010, en la Conadeip, pero en el sur de la CDMX) y la primera en el Lago de Guadalupe.

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