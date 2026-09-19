Juárez vs Tigres en vivo el partido de la jornada 9 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Los de la UANL visitan al último lugar del campeonato con la necesidad de volver al triunfo después de tres empates consecutivos en el torneo
¿A qué hora juega Juárez vs Tigres y dónde ver hoy 18 de septiembre la jornada 9 de la Liga MX 2026?
Juárez vs Tigres se juega este viernes 18 de septiembre a partir de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua. La jornada 9 comenzará unas horas antes con el Puebla vs Atlante y tendrá al duelo de la frontera como el segundo partido de la cartelera del viernes.
Partido: FC Juárez vs Tigres UANL
Torneo: Liga MX, Apertura 2026
Jornada: 9
Fecha: viernes 18 de septiembre de 2026
Hora: 21:00 horas, tiempo del centro de México
Estadio: Olímpico Benito Juárez
Alineaciones Juárez vs Tigres, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
A unas horas del encuentro, los clubes todavía no han anunciado oficialmente sus alineaciones titulares, por lo que los onces utilizados recientemente sirven como referencia. Juárez presentó un 4-2-3-1 ante Santos Laguna, con Sebastián Jurado en la portería y Óscar Estupiñán como referencia ofensiva. El colombiano marcó el único gol de los Bravos en la derrota de la jornada anterior.
Posible alineación de Juárez: Sebastián Jurado; Francisco Nevárez, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda, Alejandro Mayorga; Rodrigo Dourado, Monchu; Denzell García, Jairo Torres, José Luis Rodríguez; Óscar Estupiñán.
En el caso de Tigres, Vucetich utilizó una formación 4-2-3-1 durante el empate sin goles frente a Monterrey. Nahuel Guzmán estuvo bajo los tres postes, mientras Juan Brunetta, Diego Lainez, Ricardo Monreal y Rodrigo Aguirre participaron en el sector ofensivo. Jesús Garza presentó molestias durante la semana, por lo que su disponibilidad deberá confirmarse antes del silbatazo.
Posible alineación de Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Alan Franco, Mauro Lainez; Fernando Gorriarán, Rómulo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ricardo Monreal; Rodrigo Aguirre.
Antecedentes Juárez vs Tigres, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Tigres tiene ventaja de tres triunfos contra dos de Juárez en los últimos cinco enfrentamientos de Liga MX, aunque los Bravos se quedaron con el duelo más reciente. El 23 de marzo de 2026, el conjunto fronterizo derrotó 2-1 a los universitarios en este mismo escenario. Además, cuatro de los últimos cinco encuentros entre ambos terminaron con un máximo de un gol, un antecedente que muestra partidos habitualmente cerrados antes del choque de este viernes.
23 de marzo de 2026: Juárez 2-1 Tigres
20 de julio de 2025: Tigres 1-0 Juárez
26 de febrero de 2025: Tigres 0-1 Juárez
23 de septiembre de 2024: Juárez 0-1 Tigres
29 de febrero de 2024: Tigres 1-0 Juárez
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Tigres aparece como favorito en los momios para llevarse los tres puntos en Ciudad Juárez. Las cuotas consultadas este viernes colocan la victoria de los felinos en -127, mientras que el empate paga +280 y un triunfo de los Bravos aparece en +320. Las cifras reflejan principalmente la situación de Juárez, que ha perdido sus ocho partidos del torneo, aunque Tigres también llega con tres empates consecutivos y únicamente una victoria después de ocho jornadas. Los momios pueden modificarse conforme se acerca el inicio del partido.
Juárez: +320
Empate: +280
Tigres: -127
Juárez vs Tigres, en vivo
Juárez y Tigres se enfrentan en uno de los partidos que abren la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. El balón comenzará a rodar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde los Bravos buscarán sus primeros puntos del campeonato ante un conjunto universitario que tampoco atraviesa su mejor momento.
El partido enfrenta a dos equipos ubicados actualmente fuera de los puestos de clasificación. FC Juárez ocupa el último lugar con cero puntos después de ocho derrotas consecutivas, cuatro goles anotados y 23 recibidos; su presentación más reciente terminó con derrota 2-1 frente a Santos Laguna, pese al gol de penal de Óscar Estupiñán. Tigres, por su parte, aparece en el puesto 14 con siete unidades, producto de una victoria, cuatro empates y tres derrotas. Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich llegan después del 0-0 contra Monterrey en el Clásico Regio.