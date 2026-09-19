Juárez vs Tigres en vivo el partido de la jornada 9 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¿A qué hora juega Juárez vs Tigres y dónde ver hoy 18 de septiembre la jornada 9 de la Liga MX 2026?

Juárez vs Tigres se juega este viernes 18 de septiembre a partir de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua. La jornada 9 comenzará unas horas antes con el Puebla vs Atlante y tendrá al duelo de la frontera como el segundo partido de la cartelera del viernes.

Partido: FC Juárez vs Tigres UANL

Torneo: Liga MX, Apertura 2026

Jornada: 9

Fecha: viernes 18 de septiembre de 2026

Hora: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Olímpico Benito Juárez