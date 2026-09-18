Borregos Puebla vs Pumas CU en vivo: transmisión de la semana 3 de la ONEFA 2026, hoy 18 de septiembre

Pumas CU recibe a Borregos Puebla en el Olímpico Universitario. Sigue las acciones de la Semana 3 en vivo a través de Claro Sports.

El Estadio Olímpico Universitario se viste de gala para albergar un enfrentamiento de alto voltaje en la Semana 3 de la Liga Mayor ONEFA 2026 entre Pumas CU y Borregos Puebla. El representativo de la UNAM llega motivado y con marca perfecta de 2-0 ante su gente tras adjudicarse el Clásico Estudiantil frente a Burros Blancos, buscando mantener la contundencia en su ataque para firmar un nuevo triunfo en el calendario.

En contraparte, el Tec Puebla saldrá a la capital a dar vuelta a la página rápidamente tras caer de manera agónica en un duelo de 82 puntos frente a Borregos Monterrey. La escuadra camotera confía en apretar en la trinchera para dar el golpe de visita y frenar el paso invicto de los universitarios. Sigue la cobertura del encuentro en vivo por la multiplataforma de Claro Sports.

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