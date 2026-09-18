Puebla vs Atlante en vivo el partido de la jornada 9 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Los momios disponibles durante la tarde de este viernes colocan a Puebla con una ligera ventaja en las apuestas por su condición de local. Una referencia presentaba el triunfo de La Franja en +115 aproximadamente (2.15 decimal), el empate en +210 (3.10) y la victoria del Atlante alrededor de +190 (2.90). Las cuotas pueden modificarse hasta el inicio del encuentro.

La tendencia también aparece en otras casas: los precios consultados para el triunfo poblano se encontraban aproximadamente entre 2.05 y 2.15, mientras que la victoria azulgrana se movía entre 3.00 y 3.34.

El escenario se explica por el rendimiento registrado durante el torneo. Puebla suma seis puntos más que Atlante y ha ganado cuatro de sus ocho encuentros, mientras que los Potros solamente registran una victoria. Sin embargo, el cuadro poblano llega después de una derrota ante Toluca y los azulgranas intentarán aprovechar el partido para conseguir su segundo triunfo como visitantes.