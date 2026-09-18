Puebla vs Atlante en vivo el partido de la jornada 9 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Camoteros y Potros se ven las caras en la Liga MX por primera vez desde hace mas de 12 años
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Los momios disponibles durante la tarde de este viernes colocan a Puebla con una ligera ventaja en las apuestas por su condición de local. Una referencia presentaba el triunfo de La Franja en +115 aproximadamente (2.15 decimal), el empate en +210 (3.10) y la victoria del Atlante alrededor de +190 (2.90). Las cuotas pueden modificarse hasta el inicio del encuentro.
La tendencia también aparece en otras casas: los precios consultados para el triunfo poblano se encontraban aproximadamente entre 2.05 y 2.15, mientras que la victoria azulgrana se movía entre 3.00 y 3.34.
El escenario se explica por el rendimiento registrado durante el torneo. Puebla suma seis puntos más que Atlante y ha ganado cuatro de sus ocho encuentros, mientras que los Potros solamente registran una victoria. Sin embargo, el cuadro poblano llega después de una derrota ante Toluca y los azulgranas intentarán aprovechar el partido para conseguir su segundo triunfo como visitantes.
Antecedentes Puebla vs Atlante, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
El partido significa el regreso de este enfrentamiento a la Liga MX después de más de 12 años. La última ocasión en la que Puebla y Atlante se encontraron en Primera División fue en el Clausura 2014, cuando igualaron 0-0 en Quintana Roo durante la temporada en la que los Potros perdieron la categoría.
Después de aquel encuentro hubo varios cruces en Copa MX. El más reciente ocurrió en el Apertura 2017 y terminó con victoria del Atlante por 2-0. En los últimos cinco compromisos oficiales entre ambos equipos, Puebla registra dos triunfos, Atlante uno y se produjeron dos empates.
Atlante 2-0 Puebla | Copa MX Apertura 2017
Puebla 2-0 Atlante | Copa MX Clausura 2017
Atlante 1-1 Puebla | Copa MX Clausura 2015
Puebla 2-0 Atlante | Copa MX Apertura 2014
Atlante 0-0 Puebla | Clausura 2014
Alineaciones Puebla vs Atlante, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
A falta de que ambos clubes publiquen sus onces oficiales, Puebla podría apostar por Ricardo Gutiérrez en la portería, acompañado por Rodrigo Pachuca, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y Fernando Monárrez en la zona defensiva. Sergio Sanabria y Bryan Garnica aparecen como alternativas para el mediocampo.
La posible formación de Puebla sería: Ricardo Gutiérrez; Rodrigo Pachuca, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas, Fernando Monárrez; Sergio Sanabria, Bryan Garnica, Mathías Tomás, Alejandro Organista; Carlos Alberto Baltazar e Ignacio Puch.
Atlante, por su parte, podría comenzar con Óscar Jiménez bajo los tres postes y mantener una estructura encabezada por Walter Portales, Aaron Quirós y Eduardo Tercero. Miguel Herrera busca una respuesta después del 3-0 recibido ante Pachuca en su anterior compromiso de Liga MX.
La posible alineación de Atlante sería: Óscar Jiménez; Walter Portales, Aaron Quirós, Eduardo Tercero, Cristóbal Alfaro; Martín Fernández, Eugenio Pizzuto, Martín Sarrafiore; Luis Calzadilla, Jhojan Julio y Joaquín Moxica.
¿A qué hora juega Puebla vs Atlante y dónde ver hoy 18 de septiembre la Jornada 9 de la Liga MX 2026?
El Puebla vs Atlante se jugará este viernes 18 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc. El encuentro será el primero de la programación de la Jornada 9 del Apertura 2026.
La transmisión podrá seguirse en televisión abierta por Azteca 7 y por televisión de paga a través de ESPN. En plataformas digitales estará disponible mediante Disney+, además del sitio y la aplicación de Azteca Deportes, donde el encuentro también tendrá señal gratuita.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas tardes damas y caballeros. Puebla y Atlante serán los encargados de abrir este viernes 18 de septiembre la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un enfrentamiento que volverá a reunir a dos clubes con una larga historia en el fútbol mexicano. El Estadio Cuauhtémoc recibirá el partido entre una Franja que se mantiene dentro de la pelea por los puestos de clasificación y unos Potros que buscan salir de la zona baja de la tabla general.
El conjunto dirigido por Gerardo Espinoza llega con 13 puntos y ocupa el octavo sitio, después de ocho encuentros disputados. Puebla viene de caer 1-0 ante Toluca en su compromiso de media semana, un resultado que frenó la oportunidad de seguir avanzando posiciones después de haber derrotado previamente a Necaxa.
Del otro lado estará el Atlante de Miguel Herrera, que suma siete unidades producto de un triunfo, cuatro empates y tres derrotas. Los azulgranas ocupan el decimoquinto puesto y llegan al Cuauhtémoc después de perder 3-0 frente a Pachuca, partido en el que recibieron los tres goles durante la primera mitad.
Para Puebla, el encuentro representa otra oportunidad de sostenerse en la zona que da acceso a la fase final. Una victoria le permitiría llegar a 16 unidades, mientras que los Potros necesitan sumar para comenzar a acercarse a la mitad de la clasificación después de conseguir solo un triunfo en sus primeras ocho presentaciones.
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