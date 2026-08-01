Jugando Claro, en vivo | Viernes 31 julio 2026

Te hablamos lo que nos deja el arranque de la jornada 3 del Apertura 2026

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Chivas evitó la derrota ante Puebla y rescató un empate en el Estadio Cuauhtémoc, en uno de los partidos que acaparó la atención durante la Jornada 3 de la Liga MX. En Jugando Claro analizamos el desempeño del Guadalajara, sus principales figuras y las decisiones que marcaron el encuentro.

Pumas también entra en acción frente a FC Juárez con el objetivo de conseguir su segunda victoria al hilo. Los universitarios intentarán confirmar su buen momento ante unos Bravos que buscarán aprovechar la localía para sumar puntos importantes.

Además, Gianni Infantino no soportó la presión y se retractó de su proyecto FIFA Forward Enterprise. Revisamos las razones detrás de este cambio de postura y las posibles repercusiones para la FIFA y las federaciones involucradas.

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