¿Se cae FIFA Forward Enterprise? El proyecto comercial de Gianni Infantino pierde respaldo

Según el reporte del medio estadounidense, el plan contemplaba vender aproximadamente el 20% de una nueva filial comercial a inversores externos

El proyecto de Infantino se derrumba | REUTERS/Dylan Martinez

El proyecto FIFA Forward Enterprise, impulsado por Gianni Infantino para crear una nueva estructura comercial con inversión privada, habría quedado cancelado después de una fuerte reacción dentro del fútbol internacional, de acuerdo con información publicada por The New York Post. La iniciativa buscaba transformar la manera en que la FIFA gestiona sus principales activos comerciales, pero generó oposición entre federaciones, ligas y dirigentes de distintas regiones.

Según el reporte del medio estadounidense, el plan contemplaba vender aproximadamente el 20% de una nueva filial comercial a inversores externos, con una valoración cercana a los 20 mil millones de dólares. La operación pretendía recaudar hasta 4 mil 200 millones de dólares y tenía como uno de sus principales participantes a Thrive Capital, firma encabezada por Joshua Kushner.

La propuesta planteaba separar los activos generadores de ingresos de la FIFA, como derechos televisivos, patrocinios, licencias y venta de entradas, para trasladarlos a una nueva entidad denominada FIFA Forward Enterprise. La idea provocó cuestionamientos debido a la posibilidad de abrir una parte del negocio del futbol mundial a capital privado.

De acuerdo con The New York Post, la operación comenzó a perder fuerza después de la oposición de distintos sectores del fútbol europeo. La UEFA incluso habría advertido que sus selecciones y clubes no participarían en competencias organizadas por FIFA si el proyecto seguía adelante, una postura que redujo considerablemente el atractivo comercial de la iniciativa.

La oposición también se extendió a otras confederaciones. Concacaf rechazó la propuesta, mientras que la Confederación Asiática de Fútbol se sumó posteriormente a las críticas, al tiempo que la Federación Mexicana de Fútbol abrió la puerta a analizar la propuesta. El escenario provocó que el valor del acuerdo disminuyera ante la posibilidad de que un boicot afectara torneos como la Copa del Mundo, al perder la presencia de selecciones históricas y figuras de algunas de las principales ligas del planeta.

El reporte señala que la reacción negativa también alcanzó el entorno interno de la FIFA. Kevin Lamour, director de operaciones del organismo, cuestionó públicamente la forma en la que se manejó el proyecto y aseguró que existió falta de transparencia en el proceso de creación de la iniciativa.

“El proyecto que ha generado tanta controversia y debate no es un proyecto de la FIFA. Es el proyecto de una sola persona”, señaló Lamour, quien además habló de una “falta de confianza, una falta de transparencia, una falta de discernimiento, una falta de buena gobernanza y una grave falta de respeto”, según las declaraciones recogidas por The New York Post.

La crisis también provocó movimientos dentro del equipo cercano a Infantino. Carlos Cordeiro, asesor principal del presidente de la FIFA y exdirectivo de Goldman Sachs, presentó su renuncia tras la polémica generada por el proyecto y explicó que no podía permanecer al margen mientras se analizaba una posible venta de participación relacionada con los activos comerciales del organismo.

Aunque públicamente la FIFA aseguró que “nadie está vendiendo el futbol”, el fracaso de la iniciativa representa un revés para la estrategia comercial planteada por Infantino. El organismo ahora deberá continuar gestionando sus derechos de manera interna, apoyándose en los ingresos generados por competencias como el Mundial 2026.

La caída de FIFA Forward Enterprise también abre un nuevo escenario político dentro del futbol mundial. De acuerdo con el reporte del medio estadounidense, algunos dirigentes europeos analizan alternativas rumbo a las próximas elecciones presidenciales de FIFA, mientras crece la presión sobre Infantino por la gestión de un proyecto que terminó provocando una de las mayores divisiones internas durante su mandato.

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