San Luis vs Tijuana en vivo el partido de la jornada 3 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¿A qué hora juega San Luis vs Tijuana y dónde ver hoy 31 de julio la jornada 3 de la Liga MX 2026?

El partido San Luis vs Tijuana comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, este viernes 31 de julio. Para los aficionados ubicados en Baja California, el silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas.

El escenario será el Estadio Libertad Financiera, antes conocido como Estadio Alfonso Lastras, ubicado en San Luis Potosí. Los potosinos disputarán su segundo partido como locales del campeonato, después de abrir el torneo en este inmueble ante Cruz Azul.

La transmisión en México estará disponible por ESPN en televisión de paga y mediante Disney+ Premium en streaming. ViX Premium también aparece dentro de la programación reportada para el encuentro. No está contemplada una señal por televisión abierta.