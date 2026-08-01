San Luis vs Tijuana en vivo el partido de la jornada 3 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
El encuentro será el último compromiso de ambos clubes en el torneo nacional antes de comenzar su participación en la Leagues Cup
¿A qué hora juega San Luis vs Tijuana y dónde ver hoy 31 de julio la jornada 3 de la Liga MX 2026?
El partido San Luis vs Tijuana comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, este viernes 31 de julio. Para los aficionados ubicados en Baja California, el silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas.
El escenario será el Estadio Libertad Financiera, antes conocido como Estadio Alfonso Lastras, ubicado en San Luis Potosí. Los potosinos disputarán su segundo partido como locales del campeonato, después de abrir el torneo en este inmueble ante Cruz Azul.
La transmisión en México estará disponible por ESPN en televisión de paga y mediante Disney+ Premium en streaming. ViX Premium también aparece dentro de la programación reportada para el encuentro. No está contemplada una señal por televisión abierta.
Alineaciones San Luis vs Tijuana, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Atlético de San Luis utilizaría una formación 5-4-1, con Rafael Llorente como referencia del ataque. Diego Mejía mantiene a Andrés Sánchez en la portería y apuesta por una línea defensiva con Román Torres, Lucas Esteves, Eduardo Águila, Miguel García y Robson.
Alineación de Atlético de San Luis:
Andrés Sánchez; Román Torres, Lucas Esteves, Eduardo Águila, Miguel García y Robson; David Rodríguez, Óscar Macías, Leonardo Flores y Sébastien Salles-Lamonge; Rafael Llorente.
Por su parte, Sebastián Abreu colocaría a Tijuana con un sistema 4-1-4-1. Toño Rodríguez comienza en la portería, mientras Mourad El Ghezouani aparece como delantero. Gilberto Mora, autor del gol del triunfo ante León, inicia entre las opciones del banquillo.
Alineación de Xolos de Tijuana:
Toño Rodríguez; Rafael Fernández, Pablo Ortiz, Iván Tona y Jackson Porozo; Jesús Gómez, Ramiro Árciga, Ángel Zapata, Yael Padilla y Adonis Preciado; Mourad El Ghezouani.
Antecedentes San Luis vs Tijuana, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Los tres enfrentamientos más recientes entre San Luis y Tijuana terminaron con dos empates y una victoria para los fronterizos. El antecedente inmediato corresponde al Clausura 2026, cuando igualaron 1-1 el 17 de enero en el Estadio Caliente.
En el Apertura 2025 también repartieron puntos. Atlético de San Luis y Xolos empataron 1-1 el 14 de septiembre en territorio potosino, mientras que Tijuana ganó 2-1 el encuentro correspondiente al Clausura 2025.
Los últimos cinco enfrentamientos en la Liga MX fueron:
17 de enero de 2026: Tijuana 1-1 Atlético de San Luis
14 de septiembre de 2025: Atlético de San Luis 1-1 Tijuana
10 de abril de 2025: Tijuana 2-1 Atlético de San Luis
19 de julio de 2024: Atlético de San Luis 1-1 Tijuana
17 de febrero de 2024: Atlético de San Luis 3-3 Tijuana
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Aunque Tijuana llega como líder y con paso perfecto, los momios colocan al Atlético de San Luis como favorito para ganar el encuentro, condición relacionada con su localía. Caliente presentó el triunfo potosino en +114, el empate en +245 y la victoria de Xolos en +230 al momento de la consulta.
Atlético de San Luis: +114
Empate: +245
Tijuana: +230
Un momio positivo menor representa una probabilidad estimada más alta dentro del mercado, por lo que San Luis parte por delante de Tijuana en las apuestas, aunque la diferencia no descarta un partido cerrado. Los momios pueden modificarse hasta el comienzo del encuentro según el movimiento del mercado y las alineaciones.
En el mercado de goles, la línea principal está colocada en 2.5 anotaciones. La opción de más de 2.5 presenta momio de -108, mientras el menos de 2.5 aparece en -118, lo que muestra un escenario sin una diferencia amplia entre ambas posibilidades.