Jugando Claro, en vivo | Viernes 6 de noviembre

El mejor programa de debate del fútbol mexicano en las pantallas de Claro Sports

Jugando Claro llega con una nueva emisión para analizar los acontecimientos que marcan la actualidad del fútbol nacional e internacional. El programa de debate de Claro Sports reúne información, opiniones y distintos puntos de vista sobre los temas que generan conversación dentro y fuera de la cancha, con especial atención a la Liga MX, la Selección Mexicana y las competencias internacionales.

A lo largo de la emisión se abordarán los resultados de la jornada, el desempeño de los equipos, las decisiones de los entrenadores y las situaciones que influyen en el desarrollo de los torneos. También habrá espacio para analizar el presente de los futbolistas mexicanos en Europa, la Champions League, el mercado de fichajes y las polémicas arbitrales que forman parte de la agenda futbolística.

Con el seguimiento a los protagonistas y el análisis de los acontecimientos del día, Jugando Claro pondrá sobre la mesa los temas que generan debate entre aficionados y especialistas. Sigue la transmisión de Jugando Claro, de lunes a sábado, a través de Claro Sports, para conocer las opiniones, los argumentos y las distintas perspectivas sobre lo que sucede en el mundo del fútbol.