El Golf es Claro, en vivo desde Los Cabos | Día 3

El Golf es Claro analiza las sorpresas, el impacto del viento y la actuación mexicana tras la primera jornada del torneo en Los Cabos

El torneo de golf en Los Cabos llega a una de las etapas que definirán el rumbo de la competencia, luego de disputarse la jornada de corte que determinó qué jugadores continuarán en busca del título. En una nueva emisión de El Golf es Claro, Esteban Galván analizará los resultados de los participantes, el desempeño de quienes lograron mantenerse en el certamen y los errores que provocaron la eliminación de otros competidores.

El análisis también se centrará en la actuación de los golfistas latinoamericanos durante la primera mitad del torneo, así como en los movimientos de la clasificación general tras la jornada. Las puntuaciones obtenidas y la capacidad de respuesta ante las condiciones del campo serán parte de los aspectos que se revisarán para entender cómo llegan los participantes a las rondas del fin de semana.

Con el corte definido, los jugadores que permanecen en competencia deberán ajustar sus estrategias para afrontar las rondas que determinarán al campeón en Los Cabos. Esteban Galván abordará los resultados, las diferencias en la clasificación y los factores que podrían influir en la disputa por el título, en una nueva entrega de El Golf es Claro, que se podrá seguir a través de Claro Sports.