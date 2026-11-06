Borregos CCM vs Borregos Guadalajara en vivo: transmisión de la Semana 10 de la ONEFA 2026, hoy 6 de noviembre

Sigue por Claro Sports un partido de ‘postemporada adelantada’ entre dos equipo del Tec de Monterrey, con el CCM que se juega la vida en su visita a la Perla Tapatía

La Semana 10 de la Liga Mayor ONEFA 2026 se vive por Claro Sports. Este viernes 6 de noviembre tenemos un partido con sabor a postemporada, con la visita de Borregos CCM a Borregos Guadalajara.

Hay seis equipos que ya tienen su boleto asegurado a los Playoffs. Tres programas luchan por los dos boletos restantes, incluyendo al CCM y a Guadalajara. En este momento, el Tec Ciudad es el octavo sembrado, con marca de 4-4. Guadalajara es noveno por diferencia de puntos, pero los tapatíos podrían calificar aún perdiendo si Burros Blancos pierde el sábado, mientras que CCM queda eliminado si cae esta tarde.

Sigue el partido por la multiplataforma de Claro Sports este viernes en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.