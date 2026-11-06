Power Slap 26 en vivo: transmisión online y cartelera de hoy en Riyadh

La capital de Arabia Saudita recibe Power Slap 26 este viernes 6 de noviembre, con diez enfrentamientos y un título en juego

La potencia, la resistencia y la precisión vuelven a ponerse a prueba en Power Slap 26, que este viernes 6 de noviembre reúne en Riyadh a algunos de los golpeadores más fuertes de la disciplina. Diez enfrentamientos integran una cartelera en la que cada participante buscará imponerse con la fuerza de sus impactos y la capacidad de soportar los golpes de su rival.

Logan ‘Kill Shot’ Greenhalgh y Luke ‘Lethal Strike’ Simonds protagonizarán el combate estelar, con el campeonato de peso semipesado en juego y cinco rounds para definir al ganador. Antes, los pesos pesados tendrán una presencia importante en la función, con cinco enfrentamientos que prometen poner a prueba la resistencia de los competidores. Nombres como Kabiru ‘The Nigerian Hulk’ Adediran, Zakir ‘Steppe Thunder’ Naimanbayev y Karl ‘The Cannon’ Glennon buscarán hacerse sentir en una jornada donde no hay espacio para esquivar el impacto.

Cartelera completa de Power Slap 26: todas las peleas de hoy 6 de noviembre

La función de Power Slap 26 contempla diez enfrentamientos, nueve de ellos pactados a tres rounds y el combate por el campeonato de peso semipesado a cinco. Esta es la cartelera completa, con los pesos registrados por los participantes durante el pesaje oficial, expresados en libras.