Power Slap 26 en vivo: transmisión online y cartelera de hoy en Riyadh
La capital de Arabia Saudita recibe Power Slap 26 este viernes 6 de noviembre, con diez enfrentamientos y un título en juego
La potencia, la resistencia y la precisión vuelven a ponerse a prueba en Power Slap 26, que este viernes 6 de noviembre reúne en Riyadh a algunos de los golpeadores más fuertes de la disciplina. Diez enfrentamientos integran una cartelera en la que cada participante buscará imponerse con la fuerza de sus impactos y la capacidad de soportar los golpes de su rival.
Logan ‘Kill Shot’ Greenhalgh y Luke ‘Lethal Strike’ Simonds protagonizarán el combate estelar, con el campeonato de peso semipesado en juego y cinco rounds para definir al ganador. Antes, los pesos pesados tendrán una presencia importante en la función, con cinco enfrentamientos que prometen poner a prueba la resistencia de los competidores. Nombres como Kabiru ‘The Nigerian Hulk’ Adediran, Zakir ‘Steppe Thunder’ Naimanbayev y Karl ‘The Cannon’ Glennon buscarán hacerse sentir en una jornada donde no hay espacio para esquivar el impacto.
Cartelera completa de Power Slap 26: todas las peleas de hoy 6 de noviembre
La función de Power Slap 26 contempla diez enfrentamientos, nueve de ellos pactados a tres rounds y el combate por el campeonato de peso semipesado a cinco. Esta es la cartelera completa, con los pesos registrados por los participantes durante el pesaje oficial, expresados en libras.
- Peso ligero: Chao Zhang (153) vs Owen ‘Scraps’ Cann (155.5) — 3 rounds.
- Peso pesado: Juli Montana (257) vs Jake Logan (249) — 3 rounds.
- Peso pesado: Amanpreet Singh (241) vs Karl ‘The Cannon’ Glennon (264.5) — 3 rounds.
- Peso medio: Joseph ‘Joey Success’ Martinez (185.5) vs Mason ‘Fy7mexicano’ Woodward (183) — 3 rounds.
- Peso medio: Daniyar ‘Shreder’ Toktarov (186) vs Sunday Ejiofor (177.5) — 3 rounds.
- Peso pesado: Kabiru ‘The Nigerian Hulk’ Adediran (244) vs Acacio (252) — 3 rounds.
- Peso semipesado: Diyorbek ‘Scorpion’ Atajonov (204.5) vs Ke’ali’i ‘The Chief’ Kanekoa (202.5) — 3 rounds.
- Peso welter: Brandon ‘The Ripper’ Rhodes (179.5) vs Zach ‘Dub-Z’ Zane (169.5) — 3 rounds.
- Peso pesado: Zakir ‘Steppe Thunder’ Naimanbayev (264) vs Wes ‘The Boom’ Mena (246.5) — 3 rounds.
- Campeonato de peso semipesado: Logan ‘Kill Shot’ Greenhalgh (211) vs Luke ‘Lethal Strike’ Simonds (205) — 5 rounds.