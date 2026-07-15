La Revelación del Trono: El día que España tomó la “Bastilla” del fútbol

El éxito español se fundamentó en un planteamiento táctico impecable y actuaciones individuales sobresalientes, con Rodri actuando como un Balón de Oro y Fabián dominando el mediocampo. Jugadores como Dani Olmo y Lamine Yamal aportaron inteligencia, sacrificio y genialidad

Los franceses estuvieron lejos de dar pelea en esta “batalla” | Reuters

Hay fechas que están grabadas en el alma de la historia, y hay partidos que, más que un resultado, son una revelación. Como bien señaló Alberto Lati evocando al historiador Jean Michelet, lo vivido hoy no fue un simple tumulto de noventa minutos; fue el día en que el fútbol cambió de manos. Un 14 de julio, a 237 años de la toma de la Bastilla, España no solo venció: tomó el poder.

Para reclamar el trono no basta con ganar; hace falta dar un puñetazo sobre la mesa que silencie hasta el rugido más feroz. España lo hizo. Con una ejecución impecable, la selección de Luis de la Fuente “bajó el switch” a la artillería francesa. Aquellos nombres que suelen infundir temor —Mbappé, Dembélé— se vieron reducidos a palabras apagadas, una artillería con la pólvora mojada que ni siquiera pudo disparar ante la soberanía española.

La ironía histórica se paseó por el campo: un país que aún mantiene en su trono a los Borbones llegó para derrotar a Francia de la manera más dolorosa imaginable. Mientras la bandera francesa se deslavaba bajo el peso de la impotencia, los futbolistas españoles dictaban una cátedra de honor:

Rodri, con la estampa de un Balón de Oro.

Fabián, demostrando que es él quien manda en el centro del campo del mismísimo Parque de los Príncipes.

Dani Olmo, quien transformó la discusión en admiración, mezclando creatividad con un sacrificio inagotable.

Y la genialidad de Lamine Yamal, que aun en sus tardes menos eléctricas, sigue siendo un futbolista impresionante.

Al final, la sentencia más amarga para el bando francés llegó desde la tumba de Víctor Hugo: “El sufrir merece respeto, el someterse es despreciable”. Hoy, Francia ni siquiera tuvo la oportunidad de sufrir dignamente en la batalla; simplemente fue sometida por una España que jugó con la inteligencia y la lectura de quien se sabe dueño de su destino.

No fue solo un pase a la final. Fue una revelación. Fue el momento en que el fútbol reconoció a sus nuevos príncipes, dejando atrás una Francia que, por hoy, se quedó sin pólvora, sin trono y sin respuesta.

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