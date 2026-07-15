Un ladrillo más al muro ‘Cardenal’: Kevin Balanta es nuevo jugador de Santa Fe

El defensor central colombiano Kevin Balanta se convierte en el primer fichaje de Independiente Santa Fe para el 2026-II.

Kevin Balanta vuelve al FPC | @SantaFe

El mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano se sigue moviendo a pocos días del pitazo inicial de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Los clubes colombianos aprovechan estos últimos días de pretemporada para consolidar sus plantillas de cara a la segunda parte de este año. Independiente Santa Fe es uno de ellos.

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto ha sido uno de los menos protagonistas de esta ventana de transferencias. El timonel ‘charrúa’ dejó en claro que su prioridad era darle continuidad al elenco con el que había conseguido el título de la Superliga y la clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Este martes 14 de julio, la institución santafereña se llevó todas las miradas por sus múltiples anuncios. Primer comenzado dando claridad de los futbolistas que no harían parte de Independiente Santa Fe en el segundo semestre del 2026. Edwin ‘Shirra’ Mosquera, Yeicar Perlaza y Jersson González. Acto seguido anunció a su primer fichaje para los tres frentes del 2026-II.

Kevin Balanta, la pieza que faltaba en el rompecabezas de Santa Fe

El equipo de la capital de la república de Colombia ha hecho oficial la llegada de Kevin Balanta. El jugador colombiano de 29 años llega procedente de Santos Laguna de México en condición de préstamo y con opción de compra por aproximadamente 1.5 millones de dólares.

¡Kevin Balanta se une a la defensa de El Primer Campeón 🇮🇩 para la temporada 2026-II ⚽️!



El jugador llega procedente del Club Santos Laguna de México 🇲🇽



¡Bienvenido al León 🦁! pic.twitter.com/3fYCw9ebuS — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 15, 2026

El nuevo jugador de Independiente Santa Fe ha tenido experiencia en varios clubes de Latinoamérica. Deportivo Cali de Colombia, Club Tijuana de México, Querétaro de México, Defensa y Justicia de Argentina y Santos Laguna de México, han sido los equipos por los que ha pasado Kevin Balanta.

El nacido en Santander del Quilichao no solo puede actuar como defensa central, sino que en sus inicios se desempeñaba como mediocampista. Una versatilidad más que importante para los intereses de Pablo Repetto con su Santa Fe 2026-II. 307 partidos, seis goles, ocho asistencia y un título, son los datos del nuevo ‘león’.

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