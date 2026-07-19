La Copa en Tus Manos, en vivo todas las reacciones tras el título de España en el Mundial

La Roja ganó con un tanto de Ferran Torres en el tiempo extra e impidió el bicampeonato de Messi y Argentina

En Claro Sports repasamos las jugadas clave, el planteamiento de ambos equipos, las actuaciones de las figuras y los momentos que marcaron el encuentro en Nueva York. Además, tendremos todas las reacciones y festejos al momento. También revisamos el balance general del Mundial 2026, las sorpresas del campeonato, las selecciones revelación y el legado que deja una edición histórica disputada en México, Estados Unidos y Canadá.

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