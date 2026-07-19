La Copa en Tus Manos, en vivo todas las reacciones tras el título de España en el Mundial

Publicado por José María Miranda

La Roja ganó con un tanto de Ferran Torres en el tiempo extra e impidió el bicampeonato de Messi y Argentina

En Claro Sports repasamos las jugadas clave, el planteamiento de ambos equipos, las actuaciones de las figuras y los momentos que marcaron el encuentro en Nueva York. Además, tendremos todas las reacciones y festejos al momento. También revisamos el balance general del Mundial 2026, las sorpresas del campeonato, las selecciones revelación y el legado que deja una edición histórica disputada en México, Estados Unidos y Canadá.

Te puede interesar:

¡España es campeón! La Roja termina con el reinado de la Albiceleste y Leo Messi en el Mundial 2026

Mundial 2026

¡España es campeón! La Roja termina con el reinado de la Albiceleste y Leo Messi en el Mundial 2026

España vs Argentina, en vivo: ¡Le anulan el segundo a Ferran!

Mundial 2026

España vs Argentina, en vivo: ¡Le anulan el segundo a Ferran!

¡Enzo Fernández se va expulsado! Argentina se queda con 10 tras una entrada sobre Cubarsí

Mundial 2026

¡Enzo Fernández se va expulsado! Argentina se queda con 10 tras una entrada sobre Cubarsí

En vivoVideo