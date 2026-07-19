Mundial 2026: el show de medio tiempo de Madonna, BTS y Shakira se extiende hasta los 27 minutos

Madonna, BTS y Shakira protagonizaron el primer show de medio tiempo de la historia de las Copas del Mundo, en medio de las críticas contra la FIFA

Madonna en el show de mediotiempo del Mundial 2026 | Reuters

La final del Mundial 2026 de este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium detuvo al planeta entero con el partido entre Argentina y España, un encuentro que tuvo por primera vez en la historia de las Copas del Mundo un show de medio tiempo encabezado por Madonna, BTS y Shakira. Al puro estilo de la NFL, la FIFA replicó este formato en la celebración del primer torneo que se disputa en tres países distintos: México, Canadá y Estados Unidos, con el recinto de Nueva York-Nueva Jersey como protagonista del encuentro por el título.

Pese a que un sector de aficionados y personajes relacionados con el fútbol criticó que el show de medio tiempo podría quitarle la esencia al balompié, el organismo que dirige Gianni Infantino continuó con el plan de ofrecer un espectáculo que, en un inicio, iba a tener una duración de 30 minutos. Sin embargo, tras las críticas, la FIFA decidió reducir la presentación musical a 11 minutos y destinar 17 al montaje y desmontaje del escenario. Al final, el espectáculo tuvo una duración aproximada de 15 minutos, aunque desde el final de la primera parte hasta que concluyó la presentación transcurrieron 27 minutos.

Madonna comenzó con el espectáculo en el MetLife Stadium | Reuters

El espectáculo que se llevó a cabo durante el entretiempo del España vs Argentina inició con algunos de los principales éxitos de Madonna, quien, junto a Ronaldinho y Ronaldo Nazario, leyendas del fútbol, dio pie a los siguientes números musicales en la final de la Copa del Mundo 2026, edición que por primera vez en la historia reunió a 48 selecciones.

Los Muppets aparecen en el show del medio tiempo de la Copa del Mundo | Reuters

Los Muppets, personajes clásicos de la televisión estadounidense, también estuvieron presentes junto a Gustavo Dudamel, el director de orquesta que interpretó junto con la Filarmónica de Nueva York, Seven Nation Army, de The White Stripes, uno de los himnos del fútbol en este siglo.

¡BTS ES EL MEDIO TIEMPO DE LA FINAL DE LA COPA DEL MUNDO! 👏



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🇪🇸 España vs Argentina 🇦🇷

📺 Por@canalestrellas, @micanalcinco y @vix 📲 #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/ffLQimSbEE — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 19, 2026

BTS, el grupo que lidera la escena musical de la ola surcoreana, entró en escena antes de que Justin Bieber tuviera algunos minutos como el foco principal de un MetLife Stadium que lució abarrotado, con más de 80 mil aficionados que se dieron cita en el recinto de Nueva York-Nueva Jersey para presenciar el partido de fútbol más importante de los últimos cuatro años.

BTS enciende el medio tiempo del Mundial 2026 | Reuters

Tal como lo marcó el cronograma de la FIFA, los siguientes en aparecer fueron Burna Boy y Shakira, la cantante colombiana que estuvo presente en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y que se encargó de cerrar el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo, una de las principales novedades que presentó la FIFA para el Mundial 2026.

Shakira se presentó en la apertura y clausura del Mundial 2026 | Reuters

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