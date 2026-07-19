Tom Cruise y su discurso en la final del Mundial 2026: “El fútbol convierte desconocidos en amigos”

El actor estadounidense resaltó que el torneo permitió conectar culturas, compartir emociones y crear recuerdos

Tom Cruise, presente en la Gran Final del Mundial | REUTERS/Kai Pfaffenbach

Tom Cruise fue uno de los protagonistas de la ceremonia de clausura del Mundial 2026 antes de la final entre España y Argentina. El actor estadounidense apareció en el escenario para compartir un mensaje en el que destacó al futbol como una fuerza capaz de reunir a personas de distintas partes del mundo.

Lejos de centrarse en el partido por el título, el protagonista de Misión: Imposible habló sobre el impacto que tuvo la Copa del Mundo durante más de un mes de competencia. Cruise resaltó que el torneo permitió conectar culturas, compartir emociones y crear recuerdos que permanecen más allá del resultado deportivo.

“Hace más de 30 días 48 naciones emprendieron un trayecto, cruzaron mares, fronteras, culturas y juntas nos han recordado por qué este deporte es de todo el mundo”, expresó el actor frente a los aficionados que acudieron al estadio para presenciar el último partido del campeonato.

Cruise señaló que la Copa del Mundo representa algo más que una competencia entre selecciones, ya que reúne historias de diferentes países y genera momentos compartidos entre millones de personas. “Hemos visto la grandeza, hemos compartido momentos de alegría, de esperanza y momentos que nunca olvidaremos”, comentó.

Durante su discurso, el actor definió al futbol como una forma de comunicación universal, capaz de superar diferencias y acercar a quienes no tienen ningún vínculo previo. “Es un idioma que une a la gente, que convierte desconocidos en amigos y nos recuerda lo que tenemos todos en común”, afirmó.

El mensaje de Cruise llegó justo antes del cierre de un Mundial que tuvo como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. El actor destacó que, aunque la última noche del torneo estaba reservada para España y Argentina, la experiencia pertenecía a todos los involucrados en la competencia.

“Solo quedan dos selecciones: España y Argentina, pero esta historia es de cada uno de nosotros”, concluyó el estadounidense, quien invitó a los aficionados a valorar el camino recorrido por cada equipo durante la Copa del Mundo.

La participación de Tom Cruise formó parte de una ceremonia que reunió a diferentes figuras del entretenimiento. El espectáculo contó con presentaciones de IShowSpeed, Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams, pero el mensaje del actor fue uno de los momentos principales de la previa de la final mundialista.

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