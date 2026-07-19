Argentina pierde a sus dos centrales: Lisandro Martínez y Cuti Romero abandonan la final del Mundial por lesión

El central del Manchester United sufrió una molestia muscular al minuto 44, Romero salió durante la pausa de hidratación de la segunda parte.

Lisandro Martínez, lesionado en la primera parte de la final | Reuters

La final de la Copa del Mundo 2026 se convirtió en una prueba de resistencia para Argentina. Durante el duelo ante España en Nueva York, Lionel Scaloni perdió por lesión a sus dos defensores centrales titulares. Primero fue Lisandro Martínez antes del descanso y, ya en la segunda mitad, Cristian Romero también tuvo que abandonar el encuentro, obligando al técnico argentino a reconstruir por completo la última línea en el partido más importante del torneo.

El primer contratiempo llegó al minuto 44. Después de una recuperación española en campo rival, Argentina intentó reorganizarse defensivamente cuando Lisandro Martínez quedó tendido sobre el césped con evidentes gestos de dolor. El cuerpo médico ingresó de inmediato para atender al zaguero y, tras una breve revisión, determinó que no podía continuar. Nicolás Otamendi ingresó en su lugar para acompañar a Romero en el centro de la defensa mientras el marcador permanecía 0-0.

Hasta el momento de su salida, el jugador del Manchester United había cumplido con una actuación destacada pese al dominio territorial de La Roja. El defensor evitó una ocasión clara al desviar un centro peligroso de Álex Baena que terminó en tiro de esquina y posteriormente despejó otro envío dentro del área cuando el cuadro ibérico insistía con ataques por las bandas.

Martínez también protagonizó la primera tarjeta amarilla de la final. Al minuto 41 derribó a Mikel Oyarzabal para cortar un contragolpe español, sacrificando la amonestación para impedir una transición con ventaja para el conjunto dirigido por Luis de la Fuente. Apenas tres minutos después llegó la lesión que puso fin de manera prematura a su participación en la final.

Romero se despide del partido en el complemento

La baja de Martínez ya representaba un golpe importante para el campeón defensor. El central había sido titular en los siete partidos anteriores de Argentina durante la Copa del Mundo 2026 y se había convertido en una pieza fundamental del esquema de Scaloni. Además, marcó un gol decisivo frente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, consolidando un torneo de alto nivel tanto en defensa como en el aporte ofensivo.

Pero los problemas no terminaron ahí. Durante la pausa de hidratación de la segunda mitad, Cristian Romero hizo señas al cuerpo técnico para comunicar que tampoco estaba en condiciones de seguir sobre el terreno de juego. Scaloni reaccionó nuevamente y envió a Facundo Medina al campo para ocupar el lugar del defensor del Tottenham, consumando la segunda modificación obligada en la zaga central.

Con Otamendi y Medina como nueva pareja de centrales, Argentina afronta el tramo decisivo de la final intentando contener a una España que monopoliza la posesión y mueve el balón de un lado a otro en busca de abrir espacios. La Albiceleste ha retrocedido varios metros, defendió cada vez más cerca de su propia área.

En cuestión de minutos, Scaloni perdió a la dupla de centrales que había sido titular durante el torneo y debió confiar el cierre del partido a una pareja albiceleste. La Albiceleste encara así el momento más exigente de la final con una defensa completamente reorganizada frente a la constante presión ofensiva de España.

Te puede interesar