¡Enzo Fernández se va expulsado! Argentina se queda con 10 tras una entrada sobre Cubarsí

El jugador del Chelsea recibió la segunda amarilla del encuentro al 90+2, la primera fue por reclamar 10 minutos antes

El árbitro muestra la tarjeta roja | Reuters

Enzo Fernández fue expulsado en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina después de recibir una segunda tarjeta amarilla por una entrada sobre Pau Cubarsí. La acción ocurrió en el tiempo agregado de la segunda parte y dejó a la Albiceleste con 10 futbolistas cuando el marcador permanecía sin goles y el partido se dirigía al tiempo extra.

La primera amonestación del mediocampista llegó en el minuto 82 por protestar una decisión arbitral. Después de observar la tarjeta, el jugador argentino aplaudió de manera irónica al juez, por lo que quedó condicionado para los minutos finales del tiempo regular.

En el 90+2, Fernández llegó tarde a una disputa y derribó a Cubarsí con una entrada que mandó al defensor español al césped. El árbitro sancionó la infracción y mostró la segunda amarilla al jugador del Chelsea, quien tuvo que abandonar el terreno de juego antes del inicio de la prórroga.

¡ARGENTINA SE QUEDA CON 10 HOMBRE! ¡ENZO SE VA EXPULSADO! 🔴



¡Enzo se va por doble amarilla!



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🇪🇸 España vs Argentina 🇦🇷

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La expulsión obligó a Lionel Scaloni a modificar el planteamiento de Argentina para los últimos instantes y el eventual tiempo suplementario. La selección sudamericana resistió con un futbolista menos y consiguió mantener el empate 0-0 hasta el silbatazo que marcó el final de los 90 minutos.

España había ejercido mayor presión durante el tiempo regular y acumuló 10 remates, siete de ellos dirigidos a la portería. Argentina, en contraste, no registró disparos a puerta antes del tiempo extra, por lo que la roja aumentó la exigencia defensiva para el equipo de Scaloni.

La salida de Fernández representó una baja en el mediocampo argentino por su capacidad para recuperar el balón, acompañar las jugadas ofensivas y rematar desde fuera del área. Cuatro días antes había sido uno de los protagonistas de la semifinal contra Inglaterra al marcar en el minuto 85 el gol que inició la remontada de Argentina, que terminó con una victoria por 2-1.

Su actuación ante Inglaterra también estuvo rodeada de polémica. En los primeros minutos, Fernández llegó tarde a una disputa con Elliot Anderson y lo golpeó en la zona de la nuca, una acción que no terminó en amonestación y que generó reclamos entre aficionados y medios británicos, que consideraron que pudo recibir un castigo mayor e incluso ser expulsado.

Fernández pasó así de ser uno de los responsables de la clasificación argentina a la final a dejar a su selección en inferioridad numérica durante la disputa por el título. La entrada sobre Cubarsí terminó con su participación en el encuentro y condicionó el plan de Argentina para afrontar el tiempo extra ante España.

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