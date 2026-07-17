La Copa en Tus Manos, en vivo | Viernes 17 julio 2026

Nuestros expertos de la Copa en Tus Manos analizan todos los detalles de la final del Mundial entre España y Argentina de este próximo 19 de julio

La emoción del Mundial llega a su punto culminante y en La Copa en Tus Manos nuestro equipo de expertos analizará a profundidad todos los detalles de la gran final entre España y Argentina, así como del partido por el tercer lugar que disputarán Francia e Inglaterra. Será un fin de semana decisivo para conocer al nuevo campeón del mundo y cerrar una edición histórica del torneo.

No te pierdas la cobertura especial de Claro Sports, donde encontrarás estadísticas, alineaciones oficiales, análisis, declaraciones de los protagonistas y el seguimiento más completo de la máxima cita del fútbol. Vive cada detalle del desenlace de un Mundial inolvidable, el primero en la historia con 48 selecciones y organizado de manera conjunta por tres países de Norteamérica.

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