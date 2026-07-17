Ya hay fecha de inicio para el Apertura 2026 de la Liga MX femenil

La liga da a conocer la fecha en la que arranca el balompié femenil y el día en que darán a conocer el calendario

El 31 de julio arranca el Apertura 2026 de la Liga MX femenil | Imago7

La Liga MX femenil tiene oficialmente fecha de inicio. Desde que terminó el Clausura 2026, con el título del América, no se había anunciado cuándo arrancaba el siguiente torneo, pero el misterio terminó oficialmente, ya que el torneo vuelve el 31 de julio.

A dos semanas de la fecha de inicio, la Liga MX femenil dio a conocer la fecha de inicio del torneo a través de las redes sociales.

“¡La espera está por terminar! El próximo 31 de julio comienza el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil“, fue la publicación de la liga sobre el día de inicio del torneo número 18 en la historia del certamen.

La siguiente incógnita a resolver es el orden de los partidos para los 18 equipos que disputarán el Apertura 2026, con el Atlante tomando el sitio del Mazatlán. La Liga MX femenil anunció que el próximo jueves 23 de julio es la fecha en que se dará a conocer el calendario del próximo torneo, a ocho días del silbatazo inicial.

¡La espera está por terminar! ⚽



El próximo 31 de julio comienza el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil.



📅 El 23 de julio presentaremos el calendario oficial para conocer el camino de los 18 clubes rumbo al campeonato.



¡Nos vemos muy pronto para escribir un nuevo… — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) July 17, 2026

Se cambia la dinámica de los últimos torneos, en que la Liga MX femenil solía iniciar antes que la varonil, pero ahora lo harán 15 días después, ya que el Apertura 2026 arrancó ya con dos partidos.

De hecho, la femenil iniciaría cuando la varonil esté por iniciar la jornada 3, aunque tras ello, la Liga MX se medirá a la MLS en la Leagues Cup, por lo que se detiene par de semanas.

Los cambios para el Apertura 2026 de la Liga MX femenil

Además del cambio de Mazatlán por Atlante, se espera que la Liga MX femenil haga oficial el cambio de formato. Regresaría el formato de grupos que se utilizó del Apertura 2017 hasta el Clausura 2019, a espera de la confirmación oficial.

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