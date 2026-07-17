¿Qué países han perdido más finales en Mundiales? Lista completa de los subcampeones del Mundo

La final de la Copa del Mundo 2026 modificará esta lista; si Argentina pierde, igualará a Alemania, pero si España cae, aparecerá por primera vez como subcampeón

Alemania, la selección que más veces a perdido la final del Mundial | Imago7

La final de una Copa del Mundo separa la celebración permanente de una derrota que también queda registrada en la historia. España y Argentina disputarán este domingo 19 de julio la final del Mundial 2026, un encuentro que modificará la clasificación de las selecciones con más títulos o la lista de países que terminaron como subcampeones.

La Albiceleste llegará al Estadio Nueva York Nueva Jersey para disputar la séptima final mundialista de su historia. Hasta antes del encuentro de 2026, Argentina levantó el trofeo en 1978, 1986 y 2022, pero perdió los partidos decisivos de 1930, 1990 y 2014.

España, por su parte, jugará apenas su segunda final. La Roja ganó la única que había disputado, cuando venció 1-0 a Países Bajos en Sudáfrica 2010. Esto significa que nunca ha terminado como subcampeona de una Copa del Mundo, situación que podría cambiar ante Argentina.

El resultado del domingo también podría modificar la parte alta de la clasificación histórica. Si Argentina pierde, igualará a Alemania como la selección con más finales mundialistas perdidas, con cuatro. Si España cae, aparecerá por primera vez entre los países que han terminado en el segundo lugar.

¿Qué equipos tienen más finales perdidas en Copas del Mundo?

Alemania encabeza la clasificación con cuatro finales perdidas. Para este registro se consideran los resultados de Alemania Federal en 1966, 1982 y 1986, además de la derrota de la selección alemana unificada contra Brasil en 2002.

Argentina y Países Bajos aparecen en el segundo lugar, con tres subcampeonatos cada uno. La Albiceleste cayó ante Uruguay en 1930 y frente a Alemania en 1990 y 2014. Los neerlandeses, mientras tanto, perdieron contra Alemania Federal en 1974, Argentina en 1978 y España en 2010.

El siguiente grupo está integrado por Brasil, Italia, Francia, Hungría y Checoslovaquia, selecciones que perdieron dos encuentros decisivos. Croacia y Suecia completan la relación con una derrota cada una. La clasificación histórica antes de la final del Mundial 2026 es la siguiente:

Alemania: cuatro finales perdidas Argentina: tres finales perdidas Países Bajos: tres finales perdidas Brasil: dos finales perdidas Italia: dos finales perdidas Francia: dos finales perdidas Hungría: dos finales perdidas Checoslovaquia: dos finales perdidas Croacia: una final perdida Suecia: una final perdida

De todas ellas, Países Bajos es la selección que más veces llegó al partido definitivo sin poder levantar el trofeo. Disputó tres finales y perdió las tres. Hungría, Checoslovaquia, Croacia y Suecia tampoco consiguieron convertirse en campeonas después de alcanzar al menos una definición.

Todos los subcampeones de los Mundiales: listado edición por edición

Desde Uruguay 1930 se han disputado 22 ediciones de la Copa del Mundo. Los torneos de 1942 y 1946 no se realizaron debido a la Segunda Guerra Mundial, mientras que la edición de 1950 tuvo un formato distinto: el campeón se definió mediante una liguilla final y no con una eliminatoria única. Brasil terminó segundo después de perder 2-1 contra Uruguay en el encuentro conocido como el Maracanazo.

La lista de subcampeones, campeones y resultados de los partidos que definieron cada torneo es la siguiente:

Edición Sede Subcampeón Campeón Resultado decisivo 1930 Uruguay Argentina Uruguay Uruguay 4-2 Argentina 1934 Italia Checoslovaquia Italia Italia 2-1 Checoslovaquia 1938 Francia Hungría Italia Italia 4-2 Hungría 1950 Brasil Brasil Uruguay Uruguay 2-1 Brasil 1954 Suiza Hungría Alemania Federal Alemania Federal 3-2 Hungría 1958 Suecia Suecia Brasil Brasil 5-2 Suecia 1962 Chile Checoslovaquia Brasil Brasil 3-1 Checoslovaquia 1966 Inglaterra Alemania Federal Inglaterra Inglaterra 4-2 Alemania Federal 1970 México Italia Brasil Brasil 4-1 Italia 1974 Alemania Federal Países Bajos Alemania Federal Alemania Federal 2-1 Países Bajos 1978 Argentina Países Bajos Argentina Argentina 3-1 Países Bajos 1982 España Alemania Federal Italia Italia 3-1 Alemania Federal 1986 México Alemania Federal Argentina Argentina 3-2 Alemania Federal 1990 Italia Argentina Alemania Federal Alemania Federal 1-0 Argentina 1994 Estados Unidos Italia Brasil 0-0; Brasil ganó 3-2 en penaltis 1998 Francia Brasil Francia Francia 3-0 Brasil 2002 Corea del Sur y Japón Alemania Brasil Brasil 2-0 Alemania 2006 Alemania Francia Italia 1-1; Italia ganó 5-3 en penaltis 2010 Sudáfrica Países Bajos España España 1-0 Países Bajos 2014 Brasil Argentina Alemania Alemania 1-0 Argentina 2018 Rusia Croacia Francia Francia 4-2 Croacia 2022 Qatar Francia Argentina 3-3; Argentina ganó 4-2 en penaltis 2026 México, Estados Unidos y Canadá España o Argentina Por definirse España vs Argentina

Argentina tiene ante España la oportunidad de conquistar su cuarta Copa del Mundo y convertirse en bicampeona después del título obtenido en Qatar 2022. Una derrota, sin embargo, aumentaría a cuatro sus subcampeonatos y la colocaría junto a Alemania en el primer lugar de este registro.

España buscará su segundo campeonato y conservar su efectividad perfecta en finales. La Roja ganó el título en su única aparición anterior, pero una caída en Nueva Jersey la convertiría en la undécima selección que termina al menos una Copa del Mundo en el segundo puesto.

Fecha, hora y dónde ver en vivo la final del Mundial 2026

La final entre España y Argentina se disputará este domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford. El partido está programado para comenzar a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y corresponde al encuentro número 104 del torneo.

En México, la final podrá verse en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7. También será transmitida por Las Estrellas, mientras que la opción de streaming estará disponible mediante ViX Premium. Claro Sports ofrecerá el seguimiento minuto a minuto con alineaciones, estadísticas, goles, crónica y reacciones.

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