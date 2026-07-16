Así se jugará la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: fechas y horarios de los partidos en la primera jornada

Será un semestre trascendental para las aspiraciones de los equipos, con la ilusión de un título, cupos internacionales y el descenso.

Director técnico, con un tablero. – Vizzor Image.

Faltan pocos días para que inicie la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Aunque todavía no se conocen los cambios en el reglamento a partir de las modificaciones en las normas de juego, ya hay horarios para la primera jornada. Se trata de un semestre trascendental para que los equipos busquen sus objetivos particulares, apuntando a algún cupo a competencias continentales o evitando el descenso.

¿Cómo será el formato del campeonato?

Lo que se mantiene es que serán 19 jornadas en la primera fase, eliminando la fecha de derbis regionales. A diferencia del semestre anterior, esta edición no se jugará con instancias de eliminación directa, sino que se regresa al formato de cuadrangulares semifinales. Los ocho equipos con mejor rendimiento clasificarán a la segunda fase, siendo los dos primeros cabezas de grupo y obteniendo la ventaja deportiva de ganar la posición ante cualquier rival de esa segunda etapa ante un empate en puntos. Tras los seis encuentros de cuadrangulares, el mejor conjunto de cada zona avanzará a la final, la cual se juega con partidos de ida y vuelta.

¿Cómo se define la reclasificación y el descenso?

Estas dos tablas son de mucho interés para el segundo semestre del año. La reclasificación entregará cinco de los ocho cupos a competencias continentales de 2027, pues las tres primeras son para los campeones de cada una de las ligas del año y el ganador de la Copa BetPlay Dimayor 2026. En caso de que Junior repita título o algún conjunto gane la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana que se están jugando, será seis o siete plazas internacionales las que se entreguen por esta vía. Acá se contarán todos los puntos que los equipos hagan durante el campeonato.

Para el asunto del descenso, serán dos equipos los que pierdan la categoría, manteniendo el sistema habitual de promedio de los hecho durante los últimos tres años. Aquí es importante apuntar que se contará solamente lo hecho hasta la jornada 19 de la primera fase, conociendo así al par de equipos que van a segunda división antes de que inicien los cuadrangulares semifinales. En caso de que un equipo descienda y tenga cupo a un certamen continental, no podrá participar y se le dará el premio económico que se entregó al ganador de la Superliga a inicio de año. Esta tabla arranca así:

Posición Equipo Promedio 20 Cúcuta Deportivo 0,8421 19 Boyacá Chicó 0,8866 18 Jaguares 0,9474 17 Internacional de Bogotá 1,1031 16 Alianza 1,1134

Fechas y horarios de los partidos, jornada 1

Inicialmente, se presentan los horarios publicados por Dimayor, pero es muy probable que se presenten cambios más adelante.

Viernes, 24 de julio

Llaneros vs Deportivo Pereira | 6:10 p.m.

Deportivo Cali vs Jaguares | 8:15 p.m.

Sábado, 25 de julio

Boyacá Chicó vs Atlético Nacional | 2:00 p.m.

Independiente Medellín vs Deportivo Pasto | 4:05 p.m.

Millonarios vs Atlético Bucaramanga | 6:10 p.m.

Deportes Tolima vs Junior | 8:15 p.m.

Domingo, 26 de julio

Internacional de Bogotá vs América de Cali | 2:00 p.m.

Águilas Doradas vs Santa Fe | 4:05 p.m.

Alianza vs Fortaleza | 6:10 p.m.

Once Caldas vs Cúcuta Deportivo | 8:15 p.m.

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