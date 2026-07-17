Oro, diseño y gloria: los detalles de los anillos que entregará la FIFA para los campeones del Mundial

Por primera vez en la historia, la FIFA entregará anillos de campeón al ganador del Mundial, una tradición que llega desde la NFL, MLB y la NBA.

El campeón del mundo recibirá un anillo además de la copa | Fabrice Coffrini/AFP

La final del Mundial entre Argentina y España no solo dejará una nueva selección campeona del mundo, también estrenará una tradición histórica en el fútbol que hasta ahora solo pertenecía a otros deportes. La FIFA anunció que el equipo que levante la Copa del Mundo recibirá anillos de campeón personalizados, un gesto inédito en cualquier torneo del organismo.

Un nuevo símbolo para el campeón del mundo

Por primera vez en la historia, el campeón del Mundial no se llevará únicamente el trofeo y las clásicas medallas doradas. La FIFA confirmó que el ganador de la final en el New York New Jersey Stadium sumará un anillo exclusivo que funcionará como símbolo permanente de ese título mundial.

🚨💍 OFFICIAL: FIFA to award the winners of the World Cup with championship rings.



It’s the first time in history, following some of the American sports.



30 rings will be made available to the world champions, with a further 1,996 rings going on sale to fans. pic.twitter.com/nPd01KhSG5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2026

Se trata de una colección limitada de 2,026 anillos numerados, en referencia directa a la edición de la Copa Mundial 2026, lo que le da un toque de pieza de colección desde el primer minuto. De esa cifra, 30 anillos serán reservados para los campeones, mientras que los otros 1.996 se pondrán a la venta como producto oficial para aficionados de todo el planeta que quieran llevar en la mano un recuerdo único de este Mundial.

Cada anillo será individualmente numerado, hecho a la medida y acompañado por un certificado de autenticidad, lo que lo sitúa claramente en la categoría de joya de lujo deportiva y no solo de simple recuerdo. Justo después de la final, el capitán y el seleccionador del equipo ganador recibirán versiones temporales de esos anillos para celebrar sobre el césped y frente a las cámaras, mientras las piezas definitivas se personalizan y se entregan más adelante ya ajustadas al tamaño perfecto.

Así serán los anillos del Mundial 2026

El diseño también está cargado de simbolismo. En uno de los lados del anillo estará grabado el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, la imagen que cualquier futbolista sueña con levantar al cielo. En el otro lado se representará la identidad de la selección campeona, con elementos personalizados que remiten al país, sus colores y su escudo, de modo que cada anillo cuente parte de la historia del título.

La idea de FIFA es que estos anillos se conviertan en un recuerdo para toda la vida, algo que el jugador pueda lucir décadas después y seguir contando que formó parte del equipo que ganó aquella final entre Argentina y España. Al ser piezas numeradas y de edición limitada, también se abre la puerta a que se transformen en objetos muy codiciados por coleccionistas y fanáticos que entienden que el fútbol moderno también se construye a partir de este tipo de símbolos.

Más allá del valor material, el mensaje es claro. La FIFA está elevando el concepto de campeón del mundo con un nuevo ritual que mezcla espectáculo, tradición y marketing, sin quitarle protagonismo al trofeo, sino sumando una manera distinta de recordar quién conquistó la cima del fútbol.

Una tradición que llega desde otros deportes

Aunque para el fútbol es una novedad total, el anillo de campeón lleva décadas siendo sinónimo de gloria en otros deportes. En el béisbol de las Grandes Ligas, los equipos que ganan la Serie Mundial reciben anillos desde los años veinte, con el primer gran ejemplo en los New York Giants campeones en 1922. En la NFL, los campeones del Super Bowl lucen anillos desde la primera edición conquistada por los Green Bay Packers en 1967, y desde entonces cada diseño compite por ser más espectacular que el anterior.

La NBA tampoco se queda atrás. En la liga de baloncesto, el anillo es parte del imaginario colectivo y en la cultura popular se habla de cuántos “rings” tiene una estrella para medir su legado. Con esta decisión de FIFA, esa tradición tan arraigada en el deporte estadounidense aterriza en el escenario más global que existe, la Copa del Mundo, y lo hace nada menos que en una final con dos potencias como Argentina y España.

El campeón del mundo seguirá levantando la copa como siempre, pero ahora también podrá mostrar un anillo que cuenta su historia en un solo gesto de mano, una imagen perfecta para la era de las redes sociales y para los millones de usuarios que descubrirán este contenido en sus pantallas.

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