España vs. Argentina: cómo conseguir boletos para la final del Mundial 2026 de última hora

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina agotó casi todas sus localidades, pero todavía existen alternativas seguras para conseguir entradas

Aficionados Argentinos Buscan Boletos | Paul Ellis | AFP

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York Nueva Jersey y será uno de los eventos deportivos con mayor demanda de la historia reciente por enfrentar a los campeones de Europa y América.

Conseguir un boleto se ha convertido en una misión complicada, pero todavía existen opciones para los aficionados que desean presenciar el partido en vivo en el que Messi tendrá su revancha en el MetLife Stadium.

La clave no está únicamente en encontrar disponibilidad, sino en comprar mediante canales confiables que garanticen la validez de la entrada.

En un mercado donde los precios alcanzaron cifras históricas y las estafas aumentan conforme se acerca el silbatazo inicial, conocer dónde comprar y qué riesgos evitar puede marcar la diferencia entre vivir una final inolvidable o perder miles de dólares.

La FIFA sigue siendo la opción más segura para comprar boletos

Aunque la disponibilidad es muy limitada, la plataforma oficial de la FIFA continúa siendo la alternativa más confiable para quienes buscan entradas de última hora.

El organismo abrió una fase final de venta y liberó un pequeño lote de localidades adicionales, incluyendo asientos en la parte alta del estadio y zonas premium cercanas al terreno de juego.

Los boletos más accesibles disponibles directamente con la FIFA parten de 7,380 dólares, mientras que las ubicaciones preferenciales alcanzan precios de entre 19,995 y 32,970 dólares. Los exclusivos paquetes de hospitalidad, que incluyen alimentos, bebidas y áreas VIP, llegan hasta los 34,500 dólares.

Si esas localidades ya no están disponibles, la propia FIFA ofrece un mercado oficial de reventa donde los aficionados pueden adquirir boletos previamente comprados por otros usuarios.

La principal ventaja es que, una vez completada la operación, el sistema cancela automáticamente el código del boleto original y genera uno nuevo vinculado exclusivamente al comprador, eliminando prácticamente cualquier posibilidad de fraude.

En este portal, las entradas verificadas comienzan alrededor de 7,440.50 dólares, aunque la plataforma aplica una comisión del 15 % tanto al comprador como al vendedor.

La reventa ofrece más opciones, pero también exige mayor precaución

Fuera de los canales oficiales existen plataformas reconocidas en Estados Unidos como SeatGeek, StubHub, Vivid Seats y Ticketmaster Resale, donde todavía es posible encontrar boletos para la final.

Sin embargo, los precios suelen variar constantemente de acuerdo con la demanda y es importante considerar que las tarifas publicadas casi nunca incluyen los cargos por servicio. Un boleto anunciado en 10,000 dólares puede terminar costando más de 13,000 dólares después de sumar las comisiones finales.

Además del costo, el mayor desafío es evitar las estafas. Especialistas recomiendan desconfiar de publicaciones que no muestran el número exacto de sección y fila o que ofrecen únicamente una ubicación aproximada dentro del estadio.

También es importante recordar que todas las entradas del Mundial 2026 son completamente digitales y únicamente pueden administrarse mediante la aplicación oficial de la FIFA.

Las transferencias de boletos se permiten solo hasta una hora antes del inicio del encuentro, razón por la que varias plataformas dejan de aceptar operaciones poco antes del partido.

Otro aspecto que juega a favor del comprador es que las principales empresas de reventa regulada ofrecen garantías de devolución o reemplazo en caso de que la entrada resulte inválida o no sea entregada a tiempo.

No obstante, esas políticas únicamente cubren el costo del boleto y no compensan gastos de transporte, vuelos u hospedaje.

Para los aficionados que sueñan con presenciar la final entre España y Argentina, todavía hay oportunidades de conseguir un lugar en las tribunas.

La recomendación es clara: privilegiar siempre los canales oficiales o las plataformas de reventa autorizadas, revisar cuidadosamente los costos finales y evitar cualquier oferta que parezca demasiado buena para ser verdad.

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