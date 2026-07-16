Acereros de Monclova vs Sultanes de Monterrey en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

No te pierdas ningún detalle del tercer juego de la serie a través de la multiplataforma de Claro Sports

Claro Sports es la casa de la Liga Mexicana de Béisbol en la temporada 2026 y este jueves 16 de julio tendrá como platillo principal el duelo entre los Acereros de Monclova y Sultanes de Monterrey en el Walmart Park, en el tercer juego de la serie entre ambas novenas y que definirá el ganador de esta rivalidad al estar igualado a un juego por bando.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Acereros de Monclova vs Sultanes de Monterrey hoy 16 de julio?

El duelo entre Acereros y Sultanes se llevará a cabo este jueves 16 de julio en casa de la novena de Monterrey, en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México. Por lo que ya entrada la noche se sabrá quién se quedó con la victoria y la serie.

¿Dónde ver en vivo el Acereros de Monclova vs Sultanes de Monterrey de la Liga Mexicana de Béisbol?

Si no te quieres perder un solo detalle del tercer juego de la serie entre Acereros de Monclova y Sultanes de Monterrey, sebes seguir la multiplataforma de Claro Sports, ya sea en el sitio web, la aplicación o en el canal oficial de YouTube.

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