La FIFA revela los uniformes que utilizará Argentina y España en la final del Mundial 2026

España y Argentina se verán las caras en la final de la Copa del Mundo 2026 y ambos equipos ya saben con qué color saldrán a la cancha del MetLife Stadium

Messi y Lamine ya saben qué color usarán en la final del Mundial 2026 | Reuters

La FIFA confirmó qué color de uniforme utilizarán España y Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 de este domingo 19 de julio, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York Nueva Jersey ante más de 80 mil fanáticos, uno de los últimos detalles del partido que promete detener al planeta entero con la disputa de la corona entre los equipos que comandan Lamine Yamal y Lionel Messi.

Después de una reunión durante las primeras horas de este viernes 17 de julio, el organismo que rige el fútbol internacional definió las indumentarias que utilizarán las dos selecciones que llegaron al partido por el título. Ambos equipos saltarán a la cancha con sus tradicionales camisetas de locales, por lo que la final tendrá a los dos protagonistas con los colores que representan su historia y su identidad.

La Argentina de Lionel Messi buscará el primer bicampeonato consecutivo de las Copas del Mundo desde la Brasil de Pelé en 1958 y Chile 1962 con la camiseta albiceleste, pantalón y medias blancas. Cabe resaltar que el conjunto sudamericano tuvo algunos cambios durante el torneo con la intención de generar contraste. Contra Austria, por ejemplo, el equipo que dirige Lionel Scaloni jugó con la camiseta de local, pero con una combinación de pantalón y medias azules, mientras que para la semifinal ante Inglaterra lo hizo con el uniforme de visitante.

La Scaloneta repetirá la combinación de camiseta albiceleste con el resto del conjunto en blanco, tal como sucedió en la final del Mundial de Qatar 2022 donde levantó la Copa del Mundo frente a Francia. La situación también se replicará con el uniforme del portero titular, quien vestirá de verde, tal como lo hizo el propio Dibu Martínez en gran parte de la Copa del Mundo pasada y en esta edición de Norteamérica 2026.

España también jugará con el jersey de local. El combinado ibérico saldrá al terreno de juego con su clásico rojo como color principal, las mangas, shorts y medias en azul, además de los detalles en amarillo en referencia a su bandera, un uniforme que utilizaron en varias ocasiones durante el Mundial 2026, aunque vienen de haber utilizado el jersey blanco con granate en la semifinal ante Francia.

Cabe recordar que el Mundial 2010 que levantó la selección española frente a Países Bajos hace 16 años fue con el uniforme azul secundario, que en aquella ocasión era azul marino. Sin embargo, durante la ceremonia de premiación los futbolistas decidieron levantar el trofeo con el uniforme principal. De esta forma, será la primera vez que España tendrá la oportunidad de disputar una Copa del Mundo con el uniforme de local, en una final que quedará marcada por el enfrentamiento ante Argentina.

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