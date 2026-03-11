Guardiola piensa que el Manchester City no hizo un partido tan malo como para perder 3-0

Asegura que si hubiesen inquietado más a Courtois, el resultado sería diferente

Guardiola con varias sensaciones tras perder vs Real Madrid. | Reuters.

El Manchester City sufrió una dura derrota de 3-0 ante el Real Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Tras el encuentro disputado en el Santiago Bernabéu, Pep Guardiola reconoció la contundencia del resultado, aunque consideró que el desempeño de su equipo no fue tan negativo como refleja el marcador.

El entrenador del conjunto inglés señaló que el Real Madrid aprovechó sus oportunidades con eficacia, mientras que el City tuvo presencia en campo rival, pero careció de precisión en los momentos clave del partido. A pesar de la desventaja, Guardiola aseguró que intentarán competir en el partido de vuelta.

“El resultado es contundente, quedan 90 minutos más. Tengo la sensación de que no ha sido tan malo. Ellos en la primera parte han tenido tres ocasiones y nos han hecho tres goles”, explicó el entrenador.Hemos llegado muchas veces a línea de fondo, también en la segunda parte. Ha faltado el último pase, han defendido bien, muy solidarios”, afirmó.

¿Qué le faltó al Manchester City en el partido?

El entrenador español indicó que el principal problema estuvo en la definición de las jugadas. Guardiola mencionó que el City logró colocar varios jugadores en el área rival, pero no logró concretar las oportunidades generadas.

“Cuando llegas a línea de fondo y tienes cuatro o cinco personas en el área, es una cosa de buen pase. Y las hemos tenido. Si marcamos, nos animamos… Nos ha faltado ese último momento”, además, explicó que en el análisis posterior podrá revisar con mayor detalle el desempeño de su equipo.

“Igual en un rato lo veo y no me gusta, pero tengo la sensación de que no fue tan malo”, añadió.

¿Qué opciones tiene el Manchester City para remontar en la vuelta?

Guardiola reconoció que el resultado complica el panorama del Manchester City en la eliminatoria, aunque no descarta intentar una reacción en el partido de vuelta. El entrenador también señaló que el Real Madrid supo aprovechar su calidad individual y mencionó el desempeño de Federico Valverde durante el encuentro.

“No mucho, lo vamos a intentar, pero sabemos que las opciones son bastante complicadas. Es difícil evadirnos, pero lo intentaremos con nuestra gente. Valverde es un jugador fantástico. Hace no sé cuántos roles y ha hecho muy buenos goles”, culminó.

