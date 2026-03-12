Frase que sacude al Madrid: Courtois niega traición a Xabi Alonso: “Nadie le hizo la cama”

El portero del Real Madrid defendió al vestuario tras el 3-0 ante el Manchester City y rechazó rumores sobre Xabi Alonso

Courtois negó conflictos en el vestuario del Real Madrid. Reuters

El Real Madrid dio un golpe de autoridad en la Champions League al vencer 3-0 al Manchester City en el partido de ida de los octavos de final disputado en el estadio Santiago Bernabéu. Tras el encuentro, el portero Thibaut Courtois habló sobre el momento que atraviesa el club y respondió a las dudas que han surgido en torno al vestuario tras la salida de Xabi Alonso.

El guardameta belga defendió el compromiso del grupo y dejó claro que dentro del equipo existe profesionalismo para competir al máximo nivel. “Me molesta que se dude de la profesionalidad del vestuario. Siempre trabajamos al máximo para ganar partidos y títulos”, expresó Courtois al finalizar el encuentro europeo.

Courtois también fue contundente al rechazar las versiones que señalaban un supuesto conflicto interno con el exentrenador del equipo. “Nadie ha hecho la cama a Xabi. Hemos trabajado bien, luego que si no nos gustaba la táctica o los vídeos. Yo he tenido a Conte que estaba una hora cada día ahí metido, pero somos profesionales y es mi trabajo”, comentó el jugador del Madrid.

🗣️ “Nadie ha hecho la cama a Xabi”.



‼️ Así de contundente ha respondido Courtois. Lamenta que se haya dudado de la "profesionalidad" del equipo.



🗣️ "El míster manda y nosotros respetamos esa autoridad".



'#EstudioEstadio Champions', en DIRECTO: https://t.co/TIK2uVZjdQ pic.twitter.com/1hcGc3TIPf — Teledeporte (@teledeporte) March 11, 2026

El portero explicó que, pese a los cambios en el entorno del club, la plantilla ha mantenido el enfoque en los objetivos deportivos. El belga subrayó que el grupo sabe lo que significa defender la camiseta del Real Madrid en una competición como la Champions League.

“El equipo siempre ha sido profesional. Sabemos lo que significa este club y lo que exige el escudo”, añadió el arquero del conjunto blanco, quien fue uno de los jugadores más seguros durante el encuentro frente al Manchester City.

El triunfo en el Bernabéu permite al Real Madrid tomar ventaja en la eliminatoria antes del partido de vuelta. Con la actuación de Federico Valverde y el control del juego durante gran parte del encuentro, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa dio un paso importante en su camino dentro del torneo continental.

Courtois insistió en que el vestuario mantiene la mentalidad de competir por todos los títulos y pidió que no se ponga en duda el compromiso del grupo. El guardameta concluyó que el equipo seguirá trabajando con la misma exigencia para cerrar la serie en Inglaterra y buscar el pase a los cuartos de final de la Champions League.

TE PUEDE INTERESAR