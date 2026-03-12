Resumen y resultados del 11 de marzo en los Juegos Paralimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Sigue lo mejor del día y las medallas de Milano Cortina en Claro Sports

El quinto día de entrega de medallas fue historia en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y, si te perdiste las finales, en Claro Sports tenemos para ti el mejor resumen de este miércoles 11 de marzo con los mejores momentos. Este día se entregaron medallas en las distintas categorías femenil y varonil del paraesquí de fondo. Además, en el curling en silla de ruedas se disputó la primera final de la disciplina en dobles mixto.

