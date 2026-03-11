AEL Limassol vs Omonia Aradippou, en vivo la transmisión del equipo de Memo Ochoa por Claro Sports

La multiplataforma de Claro Sports trae para ti el último encuentro de la fase de grupos del equipo del portero mexicano en la Liga de Chipre

El AEL Limassol de Memo Ochoa afronta un partido clave en la última jornada de la fase de grupos de la Primera División de Chipre. El conjunto del portero mexicano recibirá al Omonia Aradippou en un duelo que marcará el cierre de la primera etapa del campeonato y lo podrás vivir a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Aunque ambos equipos quedaron sin posibilidades de avanzar al grupo que define el título, el encuentro sigue siendo importante para su futuro en la temporada. Tanto el AEL Limassol como el Omonia Aradippou disputarán la fase por la permanencia, donde intentarán asegurar su lugar en la máxima categoría del fútbol chipriota ya que la Primera División de Chipre cuenta con un formato dividido en dos fases. En la temporada regular participan 14 equipos que se enfrentan todos contra todos en partidos de ida y vuelta, para completar 26 jornadas.

Una vez finalizada esta etapa, el torneo se divide en dos grupos. Los seis mejores clasificados avanzan al Grupo Campeonato, donde compiten por el título. Por su parte, los ocho equipos restantes disputan el Grupo Descenso, donde juegan siete partidos más a una sola vuelta. A esta segunda fase accederá el equipo del portero mexicano que tratará de ser figura para salvar al AEL Limassol de perder la categoría.

¿Cuál es la situación del AEL Limassol y del Omonia Aradippou?

El AEL Limassol ocupa actualmente la séptima posición de la tabla con 33 puntos. El sexto puesto lo tiene el APOEL con 42 unidades, una diferencia que dejó sin opciones al equipo de Ochoa para pelear por el campeonato. El Omonia Aradippou se encuentra en la octava posición con 31 puntos, por lo que también quedó fuera del grupo que lucha por el título. Ambos clubes competirán ahora en la fase por la permanencia para evitar el descenso.

Después de este compromiso, el AEL Limassol disputará siete partidos más en la segunda fase del torneo, donde buscará asegurar su continuidad en la Primera División.

¿Cuándo es el próximo partido en casa del AEL Limassol en la Liga de Chipre?

El AEL Limassol de Memo Ochoa enfrentará al Omonia Aradippou en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Chipre. El encuentro se disputará el sábado 14 de marzo a las 9:00 horas, tiempo del centro de México y Centroamérica (10:00 horas de Colombia).

AEL Limassol vs Omonia Aradippou, en vivo por Claro Sports: ¿Cómo y dónde ver la transmisión online?

El partido entre AEL Limassol y Omonia Aradippou se podrá seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports. La transmisión estará disponible mediante televisión de paga, plataformas digitales y el canal de YouTube de Claro Sports, con streaming disponible para México.

¿A qué hora empieza el AEL Limassol vs Omonia Aradippou en la Liga de Chipre?

El silbatazo inicial está programado para las 9:00 horas del centro de México.

Antecedentes y últimos resultados del AEL Limassol vs Omonia Aradippou

Los enfrentamientos recientes entre ambos clubes favorecen al AEL Limassol, que ha conseguido varios resultados positivos en esta rivalidad.

Omonia Aradippou 1-3 AEL Limassol

Omonia Aradippou 1-2 AEL Limassol

Omonia Aradippou 2-2 AEL Limassol

AEL Limassol 1-0 Omonia Aradippou

Omonia Aradippou 0-3 AEL Limassol

El partido marcará el cierre de la fase regular para ambos equipos, que posteriormente deberán concentrarse en la lucha por la permanencia dentro de la Primera División de Chipre.

