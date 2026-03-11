Oribe Peralta lamenta baja de Malagón del Mundial 2026 y revela quién podría reemplazarlo

El exdelantero expresó su solidaridad con el portero y reconoció lo doloroso que puede ser una lesión tan cerca de una Copa del Mundo

La ausencia de Luis Ángel Malagón rumbo al Mundial de 2026 ha generado preocupación en el entorno del fútbol mexicano, y uno de los que se pronunció al respecto fue Oribe Peralta, exdelantero de la selección mexicana, quien lamentó la lesión del arquero y le envió un mensaje de apoyo en un momento clave de su carrera. El guardameta apuntaba a ser una de las piezas importantes para la próxima Copa del Mundo, por lo que su situación representa un duro golpe tanto en lo personal como en lo deportivo.

Peralta expresó su solidaridad con el portero y reconoció lo doloroso que puede ser una lesión en un momento tan cercano a una Copa del Mundo. El histórico atacante mexicano señaló que todos los futbolistas están expuestos a este tipo de situaciones, pero admitió que el impacto es mayor cuando ocurre en una etapa tan importante de la carrera de un jugador. El exgoleador deseó que Malagón pueda recuperarse lo antes posible y contar con las herramientas necesarias para prolongar su trayectoria profesional.

El campeón olímpico en Londres 2012 también habló sobre el lado emocional que implica perderse un torneo como el Mundial, recordando que para cualquier futbolista representar a su país en una Copa del Mundo es un sueño que se persigue desde la infancia. Según explicó, ponerse en el lugar del arquero permite entender lo complicado del momento, por lo que considera fundamental brindarle respaldo y reconocer que, de haber estado en el torneo, habría entregado todo por la camiseta nacional.

En cuanto al panorama del Mundial 2026, Peralta mostró confianza en el desempeño del combinado mexicano, aunque reconoció que el equipo dependerá más del trabajo colectivo que de individualidades. El exdelantero destacó que el apoyo de la afición será clave para impulsar al equipo, y confía en que los jugadores lleguen en óptimas condiciones al torneo. Incluso se atrevió a dar un pronóstico optimista al asegurar que México podría aspirar a llegar a cuartos de final o incluso a semifinales.

Sobre la competencia en la delantera del Tricolor, el exjugador valoró positivamente el nivel actual de los atacantes mexicanos. Destacó que existe una lucha sana por el puesto entre jugadores que atraviesan buenos momentos, mencionando a Raúl Jiménez, Santiago Gimenez y César Huerta como elementos que podrían pelear por un lugar en el ataque. Peralta subrayó que la competencia siempre beneficia al equipo nacional, pues obliga a los futbolistas a mantener su mejor nivel.

El exdelantero también abordó el debate sobre la convocatoria de jugadores naturalizados, dejando claro que no tiene inconveniente con su presencia en el equipo nacional si realmente marcan una diferencia importante en la cancha. A su juicio, si un futbolista naturalizado puede aportar un salto de calidad evidente, es válido que tenga un lugar, aunque recordó que en el mediocampo México cuenta con opciones sólidas como Edson Álvarez y Marcel Ruiz.

Finalmente, Peralta se refirió a la portería de la selección tras la posible ausencia de Malagón, señalando que ve con buenos ojos el presente de Raúl Rangel, a quien considera un arquero con grandes condiciones. También mencionó que Carlos Acevedo podría ser una alternativa interesante, pese a que su equipo no siempre lo respalda. En cuanto a Guillermo Ochoa, el exgoleador consideró que podría integrarse al grupo por su experiencia, aunque no lo visualiza como titular, abriendo así el debate sobre quién defenderá el arco mexicano en la Copa del Mundo.

