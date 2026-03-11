¿Nuevo ídolo en el Bernabéu? Arbeloa ve a Valverde como el “Juanito del siglo XXI”

Valverde marcó tres goles en la victoria 3-0 del Real Madrid en la ida de octavos de Champions

Alvaro Arbeloa Y Fede Valverde

El Real Madrid dio un paso importante hacia los cuartos de final de la Champions League tras vencer 3-0 al Manchester City en el partido de ida de los octavos en el Estadio Santiago Bernabéu. El gran protagonista fue Federico Valverde, autor de los tres goles del encuentro, actuación que provocó el reconocimiento de su técnico Álvaro Arbeloa, quien no dudó en compararlo con una figura histórica del club blanco.

Tras el encuentro, el entrenador madridista destacó el desempeño colectivo del equipo y aseguró que el triunfo fue producto de seguir el plan de juego. “Ha sido el partido en el que más hemos seguido el plan que teníamos. Hemos sido un equipo con mayúsculas, es lo que necesitamos para ganar cualquier partido”, explicó Arbeloa en conferencia de prensa, al analizar el rendimiento de su equipo en el duelo europeo.

El técnico también subrayó la importancia del trabajo colectivo para competir en este tipo de eliminatorias. “Necesitamos ser un gran equipo para ganar al City o a cualquier rival. Lo importante es que los jugadores crean en la idea, con y sin balón”, señaló Arbeloa tras la victoria en la ida de la serie.

Sin embargo, gran parte de las miradas se centraron en la actuación de Valverde, quien firmó los tres goles del partido y lideró el ataque del equipo. Arbeloa elogió al mediocampista uruguayo y lo colocó dentro de la tradición histórica del club.

“Es el Juanito del siglo XXI. Representa a la perfección lo que es el Real Madrid”, afirmó el entrenador, al comparar al uruguayo con una de las figuras más recordadas por la afición madridista.

El técnico también destacó la mentalidad del jugador y su capacidad para asumir responsabilidades en momentos importantes. “La afición se siente reflejada en Valverde. Se merecía una noche así después de tanto sacrificio. Ha jugado en muchas posiciones y puede rendir en todas”, agregó Arbeloa.

Con esta victoria, el Real Madrid llegará con ventaja al partido de vuelta en el Etihad Stadium de los octavos de final de la Champions League. El equipo blanco buscará cerrar la serie y avanzar a la siguiente ronda, impulsado por el momento que atraviesa Valverde, quien firmó una de las actuaciones individuales más destacadas de la temporada.

TE PUEDE INTERESAR